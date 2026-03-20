Flybondi abrió retiros voluntarios en medio de las cancelaciones de vuelos

Flybondi puso en marcha un programa de retiros voluntarios para sus empleados en un contexto complejo para la aerolínea low cost. La compañía explicó que la iniciativa forma parte de un rediseño organizacional que busca optimizar su capacidad y eficiencia operativa, asegurando al mismo tiempo la continuidad y calidad del servicio.

Desde la empresa aclararon que el programa se desarrolla de manera voluntaria y en línea con la normativa vigente, contemplando condiciones acordes para quienes decidan adherir. Asimismo, remarcaron que la adhesión no pondrá en riesgo la operatividad de la compañía, que continúa enfocada en fortalecer su operación y sostener sus compromisos con clientes, empleados y el entorno en el que opera.

Cancelaciones y aviones en tierra

El proceso de retiros voluntarios se da en medio de nuevas cancelaciones de vuelos en los últimos días debido a dos aviones que permanecen parados. La semana pasada, fueron ocho aeronaves en total las que quedaron en tierra, aunque durante el fin de semana seis volvieron a estar operativas.

Según explicó la empresa, los problemas estuvieron vinculados con renegociaciones de las condiciones comerciales de los acuerdos de alquiler con proveedores de ACMI, una modalidad de arrendamiento de aviones que Flybondi incorporó a partir de la desregulación del sector impulsada por el Gobierno. Este tipo de contrato incluye el avión, la tripulación, el mantenimiento y el seguro, y permite realizar cambios rápidos en la programación.

Un ranking de puntualidad que preocupa

De acuerdo con la consultora Adventus, que mide la puntualidad de las líneas aéreas, Flybondi se ubicó al final del ranking. Entre el 1 de enero y el 28 de febrero, la aerolínea registró un 57,40% de puntualidad, lo que representó una mejora de casi 17% en comparación con el primer bimestre de 2025. Encabezó el listado JetSmart con 78,01%, seguida por Aerolíneas Argentinas con 89,42%.

La situación se da a la par de un proceso de reorganización interna tras el cambio de accionista. Desde junio de 2025, Flybondi pertenece a COC Global Enterprise, del empresario Leonardo Scatturice. Para la aerolínea, el cambio de dueño le imprimió mayor confianza del mercado, lo que mejoró su relación con proveedores y el Gobierno.

A pesar de las dificultades, la compañía apuntó que duplicó su capacidad, alcanzando el nivel más alto en los ocho años que lleva volando. Recientemente anunció que su objetivo es incrementar sus asientos un 230% en los próximos cuatro años para consolidarse en sus 16 destinos de cabotaje y expandir su presencia en Brasil, Paraguay y Perú.

Multa millonaria del gobierno de Neuquén

En este escenario, el gobierno de Neuquén aplicó a Flybondi una multa de $228.917.600 por incumplimientos en la atención e información a los usuarios. La medida fue informada por la dirección provincial de Protección al Consumidor luego de verificar irregularidades durante las cancelaciones de enero, cuando más de 22.000 pasajeros no pudieron viajar en 150 vuelos domésticos y regionales previstos para el comienzo de la temporada.

La actuación se originó a partir de un control realizado en el aeropuerto neuquino, donde los inspectores verificaron que no había personal de la aerolínea para asistir a los pasajeros ni cartelería con datos ni horarios de atención. La provincia imputó a la compañía por presuntas infracciones a la ley de Defensa del Consumidor.

La postura de la aerolínea

Flybondi aclaró que al momento no fue notificada de la medida y adelantó que cuando ello ocurra apelará. La empresa sostuvo que la competencia para supervisar y sancionar a las líneas aéreas recae exclusivamente en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), bajo la normativa aeronáutica especial, y no bajo organismos de órbita administrativa general como Defensa al Consumidor.

El gobierno neuquino, en tanto, ya había sancionado a la compañía en 2025 con una multa de $178.023.900, también por incumplimientos relacionados con la atención a los pasajeros.