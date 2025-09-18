El futuro del Hospital Garrahan vuelve a estar en el centro del debate político. Tras la última sesión en la Cámara de Diputados, donde se rechazó la emergencia pediátrica, el médico neonatólogo Nicolás Morcillo advirtió que la decisión pone en riesgo la atención de miles de niños de todo el país, incluidos los de San Juan.

En diálogo con radio LB5 de San Juan, Morcillo se mostró sorprendido por la postura del legislador José Peluc. “El diputado de San Juan votó en contra y evidentemente sus convicciones no son tan fuertes como sus necesidades partidarias. No habrá escuchado a las familias que dependen del hospital”, señaló con dureza.

El especialista insistió en la importancia del centro de salud pediátrico más emblemático del país. “Tenemos que convencerlos de que lo que estamos defendiendo es un hospital de prestigio regional, que responde a una demanda insatisfecha en casos graves o poco frecuentes. No es posible tener un Garrahan en cada provincia, por eso su rol es irreemplazable”, explicó.

Frente a las críticas que circulan sobre el funcionamiento de la institución, Morcillo fue categórico: “El 70% del personal cumple tareas asistenciales. El resto se dedica a funciones administrativas, de mantenimiento o limpieza, imprescindibles para que un hospital de 500 camas y más de 5.000 trabajadores funcione. Decir que es un espacio lleno de ‘ñoquis’ es una mentira”.

El médico también alertó sobre la caída en la formación de especialistas: “Este año la mitad de las plazas de residencias postbásicas quedaron vacantes. Eso significa que en el futuro habrá menos profesionales capacitados en áreas críticas. Muchos médicos que hoy ejercen en provincias como San Juan se formaron en el Garrahan”, advirtió.

Finalmente, Morcillo hizo un llamado a la dirigencia política. “Si los intereses personales de los legisladores pesan más que la salud de los chicos, entonces no están representando al pueblo. El Garrahan salva vidas todos los días y no podemos dejarlo a merced de cálculos partidarios. Los sanjuaninos y las familias de todo el país merecen un hospital fuerte, con recursos y con profesionales reconocidos”, concluyó.