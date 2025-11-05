El salario mínimo en Argentina se mantiene en noviembre 2025

En noviembre de 2025, el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) en Argentina se mantiene sin modificaciones, fijado en $322.200 mensuales para los trabajadores con jornada completa de 48 horas semanales. Para quienes trabajan por hora, el valor se establece en $1.610 por hora, confirmando la estabilidad del piso salarial vigente desde meses anteriores.

Esta pausa en la actualización del SMVM genera preocupación y presión entre sindicatos, empleadores y autoridades, ya que no se ha anunciado una fecha para un nuevo aumento. Según fuentes recientes, no existen avances concretos en la convocatoria al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para analizar una recomposición salarial.

El SMVM es un indicador fundamental no sólo para los salarios formales, sino también para el cálculo de diversas prestaciones sociales gestionadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), como asignaciones familiares, pensiones no contributivas y la prestación por desempleo. Por eso, mantenerlo actualizado es clave para sostener estos derechos sociales.

En contraste con la estabilidad del SMVM, Anses anunció un aumento del 2,1% en noviembre para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, basado en el índice de inflación de septiembre. De esta forma, la jubilación mínima llegará a $333.150,65, antes de considerar un bono extraordinario.

Al incorporarse un bono adicional de $70.000, el total disponible para jubilados que perciben el haber mínimo ascenderá a $403.150,65. Esta medida busca mitigar el impacto inflacionario sobre los ingresos de los jubilados, aunque diversos sectores advierten que el ajuste todavía no acompaña el ritmo necesario para preservar el poder adquisitivo.