El truco que pocos conocen para usar ChatGPT y aprender nuevos idiomas

Una de las partes más importantes de aprender un idioma nuevo es la conversación. En muchos casos, las personas afirman comprender cuando escuchan a alguien hablar, sin embargo no pueden continuar las charlas por sí mismos. Pero ahora, con un hack de la Inteligencia Artificiales ChatGPT podrán mejorar sus habilidades.

Existen distintas IAs programadas específicamente para aprender idiomas. Por ejemplo, está Gliglish, en la que los usuarios pueden mantener conversaciones con esta herramienta. Sin embargo, esta cuenta con un costo adicional a diferencia de ChatGPT, que es completamente gratuita.

Cómo practicar hablar en otros idiomas con ChatGPT

Los usuarios tienen distintas maneras de practicar con ChatGPT. Por ejemplo, simplemente pueden pedirle que cree ejercicios y que la IA los corrija. También se puede enviar un texto completo, para que la herramienta pueda corregir los errores u ofrecer palabras y frases que lo puedan mejorar.

Por otro lado, ChatGPT cuenta con una función de voz, con la que los usuarios pueden tener conversaciones fluidas. Para poder conversar en otro idioma, en primer lugar, se debe ordenar a la IA que tome el rol de profesor y explicarle los objetivos de la conversación. Además, se puede concluir el nivel de fluidez, que se mantiene en el momento para que la charla se adapte a sus necesidades.

Además, es necesario ordenarle que en caso de detectar algún error gramatical o de conjugación, lo explique. De esta manera, se podrá aprender un idioma fácilmente desde casa, pero es recomendable de igual manera acudir a un profesor para aprender de un profesional y mejorar estas habilidades.