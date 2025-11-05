Atención AUH: Anses prepara los primeros depósitos con aumento para el 10 de noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 2,1% en las asignaciones familiares para noviembre de 2025. Este ajuste se aplica según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, en línea con lo establecido por el Decreto 274/24. El incremento busca mantener el poder adquisitivo de las familias beneficiarias frente a la inflación.

El ajuste afecta directamente a programas clave como la Asignación Universal por Hijo (AUH). Sin embargo, los montos de la Tarjeta Alimentar se mantendrán sin cambios, ya que sus valores permanecen congelados desde 2024.

Publicidad

Quiénes pueden acceder a la AUH de Anses

La Asignación Universal por Hijo (AUH) está destinada a familias con hijos menores de 18 años que se encuentren en situaciones de desempleo, informalidad laboral o bajos ingresos. Los requisitos principales para acceder al beneficio son:

Para el padre, madre o tutor a cargo:

Ser argentino nativo o naturalizado con residencia en el país. Los extranjeros deben acreditar un mínimo de 2 años de residencia.

Encontrarse en alguna de estas condiciones: desocupado, trabajador no registrado, empleado doméstico o monotributista social.

Para el hijo:

Tener menos de 18 años (sin límite de edad en casos de discapacidad).

Ser soltero.

Cumplir con controles sanitarios y vacunación hasta los 4 años.

Acreditar asistencia escolar desde los 5 hasta los 18 años.

El 80% del monto se abona de forma mensual, mientras que el 20% restante se libera al presentar la Libreta AUH, que certifica el cumplimiento de los requisitos de salud y educación.

Publicidad

Monto de la AUH en noviembre

En noviembre de 2025, la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibió un ajuste del 2,1%. Los montos actualizados son los siguientes:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.714 por menor. Los beneficiarios cobran el 80% mensual: $95.771 (el 20% restante, $23.943, se cobra al presentar la Libreta AUH).

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $389.809 (se abona al 100%).

Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $59.862.

Asignación por Hijo con Discapacidad: $194.911.

Extras que pueden cobrar

Además del 20% retenido, la presentación de la Libreta AUH habilita otros beneficios complementarios:

Publicidad

Ayuda Escolar Anual: Se paga automáticamente a quienes acreditan la asistencia a clases.

Complemento Leche del Plan 1000 Días: Destinado a titulares con hijos menores de 3 años, con un monto adicional de $45.142.

Los montos de la tarjeta alimentar vigentes en noviembre 2025 son:

Un hijo: $52.250.

Dos hijos: $81.936.

Tres o más hijos: $108.062.

Estos beneficios adicionales pueden sumar más de $250.000 mensuales entre la AUH, la Tarjeta Alimentar y los complementos.

Cuándo cobro la AUH de ANSES en noviembre 2025

Anses comunicó las fechas de pago para noviembre de 2025, organizadas según el número de DNI de los beneficiarios:

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 10 de noviembre.

DNI terminados en 1: 11 de noviembre.

DNI terminados en 2: 12 de noviembre.

DNI terminados en 3: 13 de noviembre.

DNI terminados en 4: 14 de noviembre.

DNI terminados en 5: 17 de noviembre.

DNI terminados en 6: 18 de noviembre.

DNI terminados en 7: 19 de noviembre.

DNI terminados en 8: 20 de noviembre.

DNI terminados en 9: 25 de noviembre.

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de noviembre.

DNI terminados en 1: 11 de noviembre.

DNI terminados en 2: 12 de noviembre.

DNI terminados en 3: 13 de noviembre.

DNI terminados en 4: 14 de noviembre.

DNI terminados en 5: 17 de noviembre.

DNI terminados en 6: 18 de noviembre.

DNI terminados en 7: 19 de noviembre.

DNI terminados en 8: 20 de noviembre.

DNI terminados en 9: 25 de noviembre.

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre.

Asignación por Maternidad