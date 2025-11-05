Durante la mañana de este lunes, personal policial de la División Rural realizaba tareas de prevención en Villa San Martín, departamento Albardón, cuando interceptó a un hombre que circulaba en una motocicleta de 110cc. al solicitar la documentación, detectaron que el rodado contaba con pedido de secuestro.

El procedimiento se desarrolló en las inmediaciones de la escuela Juan Mantovani, sobre calle Belgrano, donde los efectivos observaron una moto Maverick Fox 110cc color negra que se desplazaba en actitud sospechosa.

Los uniformados secuestraron el rodado y vincularon al conductor a una causa por actuaciones investigativas.

Al detener la marcha del rodado e identificar al conductor, este manifestó llamarse Sandro Osvaldo Vega, de 41 años, con domicilio en el mismo departamento. Al inspeccionar la motocicleta, los uniformados detectaron anomalías en la patente (dominio 014GDY) y realizaron las consultas de rigor sobre su procedencia.

Minutos más tarde, desde el sistema informático policial se confirmó que el vehículo registraba pedido de secuestro vigente por un delito de hurto calificado, ocurrido durante el año 2024.

Por disposición de la Oficina Judicial Penal de Finalización de Causa del Sistema Mixto, se ordenó el secuestro del rodado y que el conductor fuera notificado de las actuaciones sumariales correspondientes.

El operativo se enmarca dentro de los controles preventivos de seguridad rural que lleva adelante la Policía de San Juan, con el objetivo de detectar vehículos en situación irregular y reforzar la presencia en zonas rurales y escolares del departamento.