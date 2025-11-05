Un hombre de 27 años fue detenido en el centro de la ciudad de San Juan luego de haber robado varias prendas de vestir de un local comercial. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Policía Ciclista que patrullaban la zona.

El hecho ocurrió durante la tarde de este lunes, cuando Hugo Víctor Palacios Quiroga sustrajo 10 pantalones de jeans del comercio “Influencer Store”, ubicado en el microcentro capitalino. Según informaron fuentes policiales, el sujeto escapó del lugar con las prendas, pero fue seguido por el propietario del local, quien alertó a los uniformados que se encontraban cerca.

De inmediato, los efectivos iniciaron un operativo cerrojo en los alrededores y, gracias a las cámaras de seguridad y al aporte de testigos, lograron interceptarlo en Avenida Rioja y Libertador, donde fue aprehendido.

Los policías recuperaron la totalidad de las prendas robadas y trasladaron al sospechoso a sede policial, donde fue puesto a disposición de la UFI Flagrancia, que ordenó el inicio del procedimiento especial a seguir, por el delito de hurto simple.

El rápido accionar de la Policía Ciclista permitió resolver el hecho en pocos minutos y devolver la mercadería sustraída a su propietario.