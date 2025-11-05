Un funcionario policial fue agredido por un hombre que había ingresado a su vivienda en el departamento Pocito. El violento episodio ocurrió en la tarde de este lunes y terminó con el agresor detenido y el efectivo hospitalizado con lesiones leves.

Según fuentes policiales, el hecho se registró en una casa del Loteo Agustín Gómez, donde reside Claudio Luis Guardia, de 50 años. El damnificado contó que escuchó ladrar a sus perros y, al salir al frente, vio a un sujeto dentro del predio intentando escapar.

Publicidad

Guardia comenzó a perseguirlo hasta un descampado cercano, donde el intruso, identificado como Luis Orlando Aguilera, de 47 años, lo atacó arrojándole una piedra y le provocó una herida en la cabeza. Durante el forcejeo, el agresor también mordió en el pecho a guardia, a la altura de la tetilla izquierda.

Vecinos que presenciaron la situación intervinieron rápidamente y lograron reducir al atacante, dando aviso al 911. Personal policial de la Subcomisaría Buenaventura Luna llegó al lugar y solicitó asistencia médica para el damnificado, quien fue trasladado por el Servicio 107 al Centro de Adiestramiento Dr. René Favaloro.

Publicidad

El caso quedó en manos de la UFI Flagrancia, bajo la carátula de “Lesiones y violación de domicilio”. El acusado fue puesto a disposición de la Justicia tras la intervención del fiscal de turno y del ayudante fiscal que encabezó el procedimiento.