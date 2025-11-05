El expresidente Mauricio Macri reclamó públicamente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a los clubes y a las federaciones deportivas del país que refuercen las medidas de seguridad en canchas y espacios deportivos, tras conocerse la muerte de Benicio Farji, un niño de 9 años que falleció en Quilmes al caerle encima el arco de una cancha de handball y por el otro niño de 13 muerto en San Juan.

Desde sus redes sociales, Macri instó a las instituciones deportivas profesionales y amateurs a “comprometerse a garantizar anclajes seguros en los arcos de todas las canchas y en todas las circunstancias, siguiendo las normativas internacionales de seguridad”. El ex mandatario vinculó este pedido a una problemática que —según expresó— se repite tanto en Argentina como en otros países.

Con tono enfático, pidió además la implicación directa de toda la comunidad deportiva: “Quiero que cada profesor, directivo de escuela, técnico, árbitro y padre se comprometa a chequear personalmente que los arcos en sus clubes, o de los clubes que visitan, tengan anclajes seguros. No deben delegar la verificación de la seguridad en otros”.

Macri hizo un llamado a la responsabilidad colectiva al recordar que no se trata de un hecho aislado: “Hace poco más de un mes había muerto otro chico de 11 años en circunstancias muy similares. Y antes hubo en Argentina seis casos más. Las caídas de arcos se repiten en otras partes del mundo. Esto no puede pasar más”.

El expresidente cerró su mensaje con una muestra de apoyo y solidaridad hacia la familia del niño fallecido. “Acompaño con enorme dolor a la familia de Benicio. Su muerte debe servirnos para reflexionar y actuar. No podemos permitir que más chicos pierdan la vida por falta de medidas básicas de seguridad”, concluyó.