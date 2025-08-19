Fuertes declaraciones de Wanda Nara contra Mauro Icardi por su incumplimiento como padre

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo durante el Día del Niño, cuando la empresaria utilizó sus redes sociales para manifestar su profundo malestar con el futbolista, a quien acusó de desatender sus responsabilidades como padre. A través de una serie de publicaciones en X (ex Twitter), Nara denunció la falta de gestos y presencia del delantero con sus hijas y también con los tres hijos que ella tuvo con Maxi López, a quienes Icardi crió durante su relación con Wanda.

“Violencia también es arruinarles e ignorar fechas importantes”, escribió la animadora, haciendo hincapié en el impacto emocional que la ausencia de Icardi genera en los niños. En su mensaje, Wanda Nara criticó que su exmarido no les haya dedicado ni una publicación ni un obsequio en una fecha tan significativa, mientras sí habría tenido gestos con los hijos de Eugenia "La China" Suárez, expareja del jugador.

Las acusaciones de Wanda Nara contra Mauro Icardi

Además de la dimensión afectiva, Wanda apuntó con dureza al aspecto económico. Lo acusó de incumplir con la manutención impuesta por la Justicia, señalando que no ha realizado ningún aporte económico desde hace meses. “No pagar absolutamente ni un peso de alimentos, cuando tenés la obligación moral además de la orden judicial, multas, etc., es violencia”, expresó. También denunció que Icardi estaría pagando colegios privados para otros niños, mientras adeuda el segundo año de escolaridad de sus propias hijas.

En otro tramo del descargo, la empresaria cuestionó duramente al sistema judicial que, según ella, permite que el futbolista se traslade internacionalmente pese a mantener una deuda significativa. “¿Cómo puede salir del país como si nada si hace 10 meses no paga ni la obra social ni un peso de alimentos?”, se preguntó. También lanzó críticas al entorno legal de su ex: “¿Qué clase de abogadas de familia le festejan a un padre semejante abandono?”.

Por último, Wanda dejó en claro que, pese a todo, ha sostenido económicamente a sus hijos por sus propios medios. Recalcó que ha cubierto el colegio de sus tres hijos varones con ingresos generados por su trabajo como representante. “Cuando los niños se alejan o deciden no ver ni escuchar, no lo hacen por la falta de pago, lo hacen por el abandono o reemplazo”, concluyó, haciendo alusión al contraste entre los gestos públicos hacia los hijos de Suárez y el silencio hacia los suyos.