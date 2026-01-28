En el marco de su estadía en San Juan, Gabriela Sabatini realizó una visita al Parque Provincial Ischigualasto, ubicado en el departamento Valle Fértil. La recorrida formó parte de las actividades que la extenista desarrolló durante su paso por la provincia.

Durante el circuito por el Valle de la Luna, Sabatini transitó los senderos del parque y fue registrada en distintas postales difundidas por las redes sociales oficiales del área protegida. Desde la cuenta institucional destacaron su presencia con un mensaje alusivo a la visita, lo que generó repercusión entre usuarios y visitantes.

La llegada de Sabatini a San Juan se dio en el contexto de la Vuelta a San Juan, donde acompañó al ciclista pocitano Ramiro Videla. La extenista presenció la Etapa 3, disputada en Pocito, que tuvo como ganador a Mauro Domínguez, y mantuvo contacto con el público presente.

En lo que significó su primera visita a la provincia, Sabatini también realizó entrenamientos recreativos en bicicleta por la zona del Dique Punta Negra. Además, adelantó que su agenda incluía encuentros con amigos y actividades vinculadas a la gastronomía local, como la degustación de vinos regionales, antes de continuar con su recorrido.