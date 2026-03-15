La tarde de este sábado se vio sacudida por un violento siniestro vial en el departamento Pocito. Un auto y una camioneta colisionaron con tal fuerza que una de las protagonistas terminó perdiendo el sentido en el lugar.

Fuentes testigos informaron que el impacto ocurrió en la intersección de Calle 11 y 23 de Julio. El vehículo de menor porte impactó de lleno contra el lateral izquierdo de la camioneta, justo a la altura de la puerta del conductor. La violencia del choque generó una escena de suma tensión entre los vecinos y ocasionales personas que se acercaron a auxiliar.

La situación más crítica se vivió en el interior del auto, donde una mujer que viajaba como acompañante perdió el conocimiento inmediatamente después del choque. Los testigos dieron aviso urgente al 911 mientras intentaban asistir a los involucrados.

En cuestión de minutos, personal de Emergencias Médicas arribó al lugar para brindar asistencia a la damnificada. Por su parte, efectivos de la comisaría jurisdiccional trabajaron en la zona para organizar el tránsito, que se vio interrumpido por los vehículos siniestrados.

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Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han emitido un parte oficial sobre la gravedad de las lesiones de los conductores ni de la mujer desmayada.