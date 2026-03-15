El sueño nacional del Club Atlético Urquiza ya está en marcha, aunque el primer paso fue cuesta arriba. En el inicio de la Liga Federal de Básquet 2026, el conjunto sanjuanino no pudo ante la jerarquía de Banda Norte de Córdoba y cayó por 95-61.

El encuentro, válido por la Conferencia Centro – Zona A, marcó el estreno de las "Panteras" en la tercera categoría del básquet argentino, organizada por la CAB. A pesar del esfuerzo y de haber mostrado ráfagas de buen juego, el equipo de calle Cortinez sintió el rigor de la competencia ante un rival que se mostró sólido y efectivo durante los cuatro periodos.

Para esta temporada, Urquiza armó un proyecto que busca el equilibrio. Con un plantel que amalgama jugadores experimentados en categorías nacionales y jóvenes promesas del semillero del club, el cuerpo técnico trabajó durante varias semanas en una pretemporada que incluyó amistosos de alto roce para llegar a punto al salto inicial.

Si bien el resultado fue abultado, la participación de Urquiza en este certamen, que congrega a más de 90 equipos de todos los puntos de la Argentina, es vista como un hito fundamental para el crecimiento del básquet sanjuanino y el fortalecimiento institucional de la entidad. El próximo rival del conjunto sanjuanino es Matienzo que llega de derrotar a Unión Central de Villa María por 80-77.