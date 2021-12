Ofuscados y sorprendidos, así se manifestaron los legisladores giojistas del Frente de Todos en la siesta del jueves por el tratamiento de la modificación de la Ley electoral de la Provincia que fue aprobada y escindió las PASO de cara al 2023. Por esto es que comenzó a especularse con la posibilidad que estos diputados rompan con el bloque oficialista por sentirse perjudicados por las formas y el fondo de la discusión.

Conociendo este panorama, es que el vicegobernador Roberto Gattoni no dudó en expresarle a DIARIO HUARPE que tiene el “anhelo que no se rompa el bloque ya que nos une más cosas de las que nos diferencia”. A este concepto, el presidente nato de la Cámara de Diputados, le sumó que “considero que la decisión del Gobernador y presidente del partido siempre hay que acompañarla, pero si hay diputados como los Gioja y Seva que no lo hacen, no significa que se fracture el bloque”.

El vicepresidente del PJ local, profundizó sobre el concepto de acompañar la definición del gobernador Uñac y claramente puso en su lugar a los legisladores giojistas. Es que Gattoni recordó que “hubo elecciones internas del PJ y allí se decidió por amplia mayoría que el líder debía ser Uñac. Y en el peronismo, el que gana conduce y el que pierde acompaña”.

Con este recordatorio, Gattoni responde indirectamente a las acusaciones de Juan Carlos Gioja en el recinto cuando a viva voz tildó al sector uñaquista de “romper todos los códigos” al no presentar antes el proyecto o ingresarlo para enviarlo a las comisiones correspondientes.

Justamente por esto último, es que Gioja le adelantó a DIARIO HUARPE que “vamos a judicializar porque es totalmente irregular todo lo que se llevó adelante en esta sesión con la modificación de una ley decisoria”.

Para el presidente de la Cámara, la judicialización no va a prosperar porque “claramente era una ley que debía tratarse en una sesión ordinaria y con votación simple”. El fundamento principal de lo expresado por Gattoni es que “existe un antecedente del 2007, momento en que gobernaba José Luis Gioja, en dónde hubo una modificación de la ley electoral y en el debate el legislador Daniel Tomas asentó que debía votarse con mayoría simple como lo hicimos nosotros esta vez”.

Y, sobre el final, el vicegobernador ratificó la voluntad del diálogo a pesar de las diferencias y dijo que “vengo trabajando siempre en el diálogo ya que estoy convencido que lo mejor es la unión de todo el justicialismo”. Y agregó que “yo permanentemente converso con Juan Carlos y tengo muy buena relación personal, por eso para mi esto no se va a terminar”.