Un operativo de control vehicular permitió el secuestro de 30 toneladas de yeso a granel que eran transportadas con documentación adulterada en la provincia de San Juan. El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional 141, en el departamento Caucete.

El hecho ocurrió el pasado viernes 24 de abril, cuando efectivos de la Sección Seguridad Vial Circunvalación “San Juan”, dependiente del Escuadrón 66, detuvieron la marcha de un camión proveniente de La Rioja para una inspección de rutina.

Durante el control, los uniformados constataron que el rodado trasladaba una importante cantidad de yeso a granel. Al solicitar la guía de tránsito de minerales, detectaron inconsistencias en la documentación presentada por el conductor.

La carga era transportada con datos adulterados en la guía minera.

Ante esta situación, los gendarmes iniciaron las averiguaciones correspondientes para verificar la autenticidad de los datos. Según informaron fuentes oficiales, se comprobó que la documentación contenía información adulterada, en infracción a la Ley Minera Nº 7.277 de La Rioja.

Con estos elementos, se dio intervención al Ministerio de Minería de La Rioja y al Juzgado de Paz de Caucete. Las autoridades dispusieron el secuestro preventivo tanto del camión como de la carga transportada.

El cargamento fue valuado en aproximadamente 131.000.000 de pesos. En tanto, el conductor quedó supeditado a la causa mientras avanza la investigación para determinar el origen y destino del mineral.