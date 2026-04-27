Este miércoles, a partir de las 10 hs. las instalaciones del Rectorado de la UNSJ estarán preparadas para recibir al docente e investigador Luis Garcés, porque se la institución, le otorgará el título de Doctor Honoris Causa.

Con 73 años de edad, el académico sanjuanino es Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, posdoctorado en la Universitat de Valencia y exbecario de CONICET, tendrá este reconocimiento por su labor intelectual a lo largo de los años y por su obra “La educación después del Estado Nación” (2017).

Entre los conceptos que aborda Garcés consiste en determinar el rol de la educación como política pública contemporánea. “Uno de los elementos, quizás el más relevante de esta perspectiva de intervención en los sistemas de educación, estuvo dado por las políticas de descentralización, llamadas a constituirse en artífices centrales de la lucha contra la burocratización del sistema, operada durante los años del desarrollo del Estado de Bienestar y cuya demonización caló profundamente en amplios sectores sociales. Su aplicación incluyó los procesos de transferencias de las escuelas a las provincias, así como diversos intentos de adopción de sistemas charter y voucher”, definiciones que hizo el especialista en uno de sus libros.

Además, consignó diferentes aspectos de la modernidad, el liberalismo, el Estado y la Escuela y el neoliberalismo.

Garcés sostiene en sus postulados que “el liberalismo primigenio incorporó y reivindicó el rol educativo para el Estado, este neoliberalismo de fines del siglo XX ha impuesto políticas de traspaso de esas funciones al mercado”. “las resignificaciones neoliberales han tenido un fuerte efecto tras su ‘utopía’ de distribución del poder en la sociedad civil, de empoderamiento, de contraposición entre un Estado demonizado y el endiosamiento de la sociedad civil”.

Garcés también fue becario de la Unión Europea (Programa Erasmus) y en su trayecto académico, sostuvo que el economista Adam Smith, desde su obra “Las riquezas de las naciones” haya propiciado un “Estado mínimo”, como sueña el neoliberalismo, Smith “comprendía a la educación como un requisito inherente a la propia conformación del Estado y del nuevo orden democrático moderno”. “El primigenio liberalismo de Smith y Ricardo constituyó un proyecto de Estado y sociedad, y una concepción de las relaciones entre ambos, que se fundaba en la utopía liberal de la igualdad, arrancada a fuerza de revolución a la monarquía”.

La importancia de la educación como política de Estado es central en el trabajo de estudio de Garcés. El otorgamiento de la máxima distinción de la UNSJ al docente ya retirado de la actividad profesional, fue resuelto en una sesión del Consejo Superior, en diciembre pasado. Por otro lado, en la misma sesión el Consejo aprobó en brindar el mismo título al profesor Leonardo Funes, especialista argentino en literatura medieval y colaborador con investigadores e investigadoras de la universidad pública. Y otro título de Profesora Emérita a la geóloga Brígida Castro, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.