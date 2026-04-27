El cierre de la Sala de Periodistas “Decano Roberto Di Sandro” en Casa Rosada sumó un nuevo capítulo este lunes, luego de que el arzobispo de San Juan y presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social, Jorge Lozano, se pronunciara públicamente tras reunirse con trabajadores de prensa.

El encuentro tuvo lugar el viernes 24 de abril en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina, donde el religioso escuchó los reclamos de periodistas acreditados en Casa de Gobierno. Los comunicadores manifestaron su preocupación por la medida oficial que implicó el cierre de la histórica sala y la suspensión de acreditaciones.

Según expusieron, la decisión afecta derechos constitucionales básicos, entre ellos el ejercicio del trabajo, la libertad de expresión y el acceso a la información pública.

Reclamo por garantías laborales y constitucionales

Durante la reunión, los trabajadores subrayaron la relevancia de la sala, un espacio que funciona de manera prácticamente ininterrumpida desde 1940 dentro de la Casa Rosada. En ese sentido, remarcaron que su clausura impacta no solo en las condiciones laborales, sino también en el derecho de la sociedad a estar informada.

El pronunciamiento difundido este lunes por la Conferencia Episcopal recoge estas inquietudes y reafirma la necesidad de respetar los principios constitucionales que se ven comprometidos en el actual escenario.

Cabe recordar que la decisión del Gobierno nacional se produjo tras una denuncia de la Casa Militar por un supuesto caso de espionaje ilegal que involucraría a dos trabajadores del canal TN, hecho que generó fuerte polémica en el ámbito periodístico.

Llamado al diálogo y contra los discursos de odio

En el comunicado, Lozano expresó la necesidad de encauzar el conflicto a través del diálogo y el entendimiento. “Hacemos votos por una pronta solución”, señalaron desde la entidad eclesiástica, en un mensaje que apunta a descomprimir la tensión generada.

Además, se destacó como “imperativo” erradicar los discursos de odio, en línea con los recientes planteos del Papa León XIV, quien llamó a “desarmar las palabras y dejar de lado expresiones hirientes”.

El posicionamiento de la Iglesia se da en un contexto de creciente preocupación por el clima de confrontación en el ámbito público y el impacto que este tipo de situaciones puede tener sobre el ejercicio del periodismo.

Mientras tanto, los trabajadores de prensa continúan a la espera de una resolución que garantice la restitución de sus funciones y el normal desarrollo de su labor en uno de los espacios más emblemáticos del periodismo argentino.