Joaquina de la Torre fue confirmada como integrante de la Selección Argentina que participará en la World Cup de patinaje artístico, una de las competencias más importantes del calendario internacional. La cita se desarrollará del 8 al 17 de mayo en Garmisch-Partenkirchen, Alemania, y reunirá a deportistas de distintos países.

La patinadora sanjuanina competirá en la disciplina Solo Dance Cadete y será la única representante de la provincia dentro del equipo nacional. Su clasificación se concretó tras su participación en el Torneo Apertura, disputado en marzo en el microestadio de la Confederación Argentina de Patinaje, donde obtuvo el tercer puesto entre 27 competidoras.

Actualmente, forma parte del Tulum Patín Club y representa a la Federación de Patinaje Artístico y Afines de San Juan. En la previa del certamen internacional, intensificó su preparación con entrenamientos en doble turno y un plan físico que desarrolla tres veces por semana.

La planificación incluye el trabajo técnico junto a sus entrenadoras Celeste Rodríguez y Flavia Arroyo. Rodríguez, además, integrará la delegación y acompañará a la deportista durante la competencia.

El viaje hacia Alemania está previsto para el jueves 7 de mayo, con salida desde Buenos Aires junto al resto del equipo argentino. Su presentación en pista será el 11 de mayo, en una jornada que marcará su debut en una competencia de este nivel.

La participación en la World Cup representa un paso dentro del calendario competitivo internacional y ubica a la patinadora sanjuanina en un escenario que concentra a atletas de alto rendimiento en la disciplina.