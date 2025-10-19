En la previa del trascendental encuentro entre San Martín de San Juan e Independiente de Avellaneda, la hinchada verdinegra tuvo un gesto que se llevó todas las miradas. Con motivo del Día de la Madre, las mujeres de la barra brava organizaron una iniciativa especial: repartieron bombones a las madres que eligieron pasar su día alentando al equipo en el estadio Hilario Sánchez.

Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE.

El gesto fue celebrado por las familias que llegaron temprano al estadio, muchas de ellas con camisetas, banderas y carteles alusivos al Día de la Madre. “El amor por San Martín también se hereda”, se escuchó entre los cánticos y aplausos que acompañaron la previa del partido.

Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE.

El encuentro de este domingo 19 de octubre es clave para el Verdinegro, que busca salir de la zona de descenso en la tabla de promedios. Los resultados de la fecha jugaron a su favor: Aldosivi, Godoy Cruz, Talleres, Gimnasia, Newell’s y Sarmiento perdieron sus respectivos partidos, dejando abierta una oportunidad única para el equipo sanjuanino.

Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE.

Si San Martín logra quedarse con los tres puntos, saldrá del descenso y quedará a tan solo un punto de Godoy Cruz y Talleres en la tabla anual.

Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE.

El equipo dirigido por Leandro Romagnoli llega con confianza tras su victoria ante San Lorenzo. Mantendría el mismo esquema táctico que le dio buenos resultados, con una formación de 4-2-3-1 encabezada por Ignacio Maestro Puch como único delantero.

Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE.

Por su parte, Independiente, dirigido por Gustavo Quinteros, atraviesa un momento complicado: lleva 14 partidos sin ganar y se ubica último en la Zona B, con apenas seis puntos.

El árbitro Andrés Merlos será el encargado de impartir justicia en un partido que promete emociones fuertes, no solo por lo deportivo, sino también por el clima festivo y familiar que aportó la hinchada en una jornada tan especial.

Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE.

El Día de la Madre se vivió con fútbol, pasión y dulzura en Concepción, con una tribuna que volvió a demostrar que en San Juan el amor por San Martín se celebra en familia.