Ola de calor extremo en Argentina: cómo afectará a San Juan el fenómeno climático

Una intensa ola de calor, impulsada por el persistente viento del norte, llevará los termómetros muy por encima de los promedios estacionales en gran parte del país. El punto álgido de este fenómeno se vivirá este jueves y viernes, con temperaturas que podrían alcanzar los 43 °C en el Norte argentino.

Según los reportes meteorológicos, este escenario responde a la combinación de factores típicos del inicio del verano: radiación solar intensa, viento norte sostenido y baja humedad en las capas inferiores de la atmósfera, lo que acelera el ascenso térmico.

Publicidad

Perspectiva Nacional: Calor Extremo y Tormentas Aisladas

La ola de calor será generalizada y se mantendrá a lo largo de gran parte de la semana:

Zona Central (Córdoba, Santa Fe, La Pampa, noroeste bonaerense): Se esperan máximas entre 36 °C y 38 °C, con picos aislados que podrían rozar los 40 °C.

Norte Argentino: Las temperaturas serán aún más elevadas, con valores generalizados de 38 °C a 40 °C y puntos extremos que podrían situarse entre 42 °C y 43 °C.

Mientras el centro y el norte sufren el calor, el avance de aire cálido aportará la humedad necesaria para generar inestabilidad en el oeste. En la región del NOA y Oeste (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja), se registrará la formación de chaparrones y tormentas típicos de la estación, especialmente durante las tardes y primeras horas de la noche.

Publicidad

Pronóstico para Cuyo y San Juan: Calor Previo a la Inestabilidad

Para la región de Cuyo, que incluye a San Juan, la primera parte del fin de semana estará aún bajo la influencia del calor. Sin embargo, se anticipa un cambio significativo a partir del sábado.

Jueves y Viernes: San Juan experimentará temperaturas elevadas, dentro del rango de la ola de calor que afecta al centro del país.

Fin de Semana: A partir del sábado, la inestabilidad que afecta al NOA se desplazará hacia la región cuyana (Mendoza, San Juan y San Luis), con un notable incremento en la frecuencia de tormentas. Esto podría traer un alivio térmico parcial, aunque acompañado de actividad eléctrica y posibles precipitaciones intensas en cortos períodos.

Transición Hacia la Próxima Semana

La próxima semana marcará un cambio de patrón. Entre el domingo y, especialmente el lunes, se espera que las precipitaciones comiencen a avanzar paulatinamente hacia la franja central argentina, marcando la transición hacia un régimen más húmedo y un posible alivio térmico más generalizado.

Publicidad

Recomendaciones ante la ola de calor: