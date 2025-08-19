Gimena Accardi rompió el silencio sobre su separación de Nicolás Vázquez: “Me mandé una cagada”

En medio de los fuertes rumores que señalaban una infidelidad como el motivo de su ruptura con Nicolás Vázquez, Gimena Accardi decidió hablar públicamente y dar su versión de los hechos. La actriz, visiblemente afectada, eligió el programa Sería increíble (Olga) para referirse a las versiones que la ubican como responsable de una traición en su relación de casi dos décadas con el actor. “Estoy acá, sin dormir, pero siento la necesidad de hablar y aclarar”, comenzó diciendo. Si bien dejó en claro que no le debe explicaciones al público, confesó sentirse en el centro de una tormenta mediática.

Gimena Accardi reconoció errores del pasado y asumió parte de las acusaciones difundidas por el programa LAM, conducido por Ángel de Brito. “Cometí errores, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer. La mitad de las cosas es cierta, la otra mitad no y de eso no me voy a hacer cargo”, aclaró, sin dar nombres ni mayores precisiones. En ese mismo ciclo se había mencionado la existencia de un “tercero en discordia”, supuestamente un actor reconocido y con hijos, aunque Accardi negó vínculos con las personas señaladas.

Más declaraciones de Gimena Accardi

Durante su relato, la actriz también explicó el contexto de crisis que atravesaba la pareja. “En una relación que venía mal, que veníamos en crisis hace un año con idas y vueltas, no fue el detonante, pero sí la gota que colmó el vaso”, explicó. A pesar de la situación, sostuvo que su esposo le ofreció comprensión: “Del otro lado hubo entendimiento, me perdonó, me miró a los ojos y me dijo ‘esto a vos no te define’”. Gimena subrayó que su desliz fue un hecho puntual y no parte de una doble vida o relación paralela.

En ese sentido, quiso dejar claro que el hombre con quien ocurrió la infidelidad no pertenece al ambiente artístico. “Es una persona random, que no es del medio. Me lo banco porque me puedo hacer cargo de una infidelidad que cometí, pero no me puedo hacer cargo de la persona con la cual se dice que es”, aseguró, desmintiendo rotundamente las especulaciones que circulan sobre colegas suyos. “Es una estupidez total con un random cualquiera, que no lo van a encontrar nunca”, insistió.

Por su parte, Ángel de Brito sostuvo en LAM que la separación se produjo tras descubrirse una relación que habría durado varios meses. Según contó, Vázquez ya sospechaba del distanciamiento emocional y ciertos cambios en la actitud de su esposa, hasta que finalmente accedió a pruebas que confirmaron sus intuiciones. “Nico está muy enojado porque vio lo que no quería ver”, afirmó el conductor. La historia, lejos de cerrarse, continúa generando repercusiones tanto en los medios como entre los seguidores de la pareja.