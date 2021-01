Desde Gobierno afirmaron que no habrá restricciones de circulación en San Juan

El gobernador Sergio Uñac volvió a sus funciones después de superar el coronavirus y confirmó que en San Juan no habrá restricciones de ningún tipo tras el decreto nacional lanzado por Alberto Fernández que establece parámetros técnicos para cerrar la circulación nocturna, entre otras limitaciones, y así evitar la propagación del Covid-19 ante una nueva ola de rebrote durante el verano.

Sin embargo, el mandatario aclaró que estarán atentos a los números en la provincia, que por ahora son buenos. "El decreto establece dos indicadores, que son razón e incidencia, la razón es que los contagios de los últimos 14 días respecto de los 14 anteriores no puede crecer un 20%", explicó el pocitano. "En eso estamos muy bien, porque el límite es de 1.20 y nosotros hemos crecido un 0.97", dijo y agregó que "no es que tenemos margen, sino que tenemos que trabajar para bajarlo. No sé si lo logremos, pero hay que intentarlo".

Respecto a la incidencia, Uñac reconoció que la provincia no está tan bien "es una cifra cuyo límite son los 150 casos por 100.000 habitantes y en San Juan estamos un poco alto, porque hay que decirlo. La única verdad es la realidad". Pero el mandatario también explicó que este valor "no está tan excedido como para que tengamos que tomar restricciones ahora".

"La vocación es seguir manteniendo las actividades, tanto del comercio como de los gastronómicos" y volvió a confirmar que no habrá restricciones. Pero también agregó que para que siga "el equilibrio entre lo sanitario y lo económico" es necesario que todos se sigan cuidando.

"Puedo decir hoy que la incidencia está en 180, es decir podemos seguir manteniendo la actividad, pero esto no depende de un solo sanjuanino, ni de un solo funcionario, ni de un solo periodista ni del gobernador. Depende de todos, porque todos los días tenemos que sacar esta cuenta para saber como están los índices. Más allá del margen político, depende de todos los sanjuaninos", resumió.

"Hay parámetros que nosotros tenemos que cumplir. El sistema sanitario no es elástico y se lo puede tensar, pero no estresar, y yo recomendaría que ni siquiera hay que tensarlo", expresó. "Vamos a hacer mucha docencia con los diferentes sectores para los cuidados, vamos a aconsejar mucho para que no haya infracciones y para que no se pierda los puestos de trabajo", cerró