Gobierno informa el estado operativo del Paso Agua Negra al 16 de enero

El Ministerio de Gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informó oficialmente el estado operativo del Paso Internacional Agua Negra (Ruta Nacional 150), vital conexión bioceánica entre Argentina (San Juan) y Chile (Región de Coquimbo).

De acuerdo al último reporte, el paso fronterizo se encuentra habilitado para la circulación vehicular en el horario comprendido entre las 07:00 y las 17:00 horas. Esta ventana de tránsito es de estricto cumplimiento para todos los viajeros.

Recomendaciones de Seguridad y Circulación

Las autoridades hicieron especial hincapié en las siguientes medidas de seguridad para quienes transiten por la ruta:

Circulación con luces bajas encendidas de forma permanente.

Respeto estricto de los límites de velocidad establecidos.

Extrema precaución durante todo el trayecto, debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional realizando tareas de mantenimiento en la calzada. Se solicita a los conductores reducir la velocidad y seguir las indicaciones del personal en los tramos intervenidos.

Información de contacto y asistencia

El comunicado oficial recuerda a la ciudadanía los números de contacto esenciales para consultas, asistencia o emergencias relacionadas con el cruce:

Para información vial: Centro de Atención al Usuario de Vialidad Nacional (0800-222-6272 / 0800-333-0073), atendiendo de lunes a viernes de 9 a 18 h.

Para trámites y coordinación fronteriza: Ministerio de Gobierno - Secretaría de Relaciones Institucionales (+54 264 4307246 / 4307251 / 4307208).

Asistencia consular argentina en Chile: Consulado General en Valparaíso (+56 32 2217419). Para emergencias fuera del horario administrativo, contactar a la guardia consular: +56 9 93238104.

Control fronterizo y seguridad: Gendarmería Nacional Argentina. Sección Las Flores (+54 2647 497002) y Escuadrón 25 Jáchal (+54 2647 420473).

Emergencias médicas: Hospital Tomás Perón en Rodeo, Iglesia (Emergencia: 107).

Para llamadas internacionales: Se recuerda que para contactar a teléfonos fijos en Chile desde Argentina debe marcarse +56 + código de zona + número. El código para La Serena-Coquimbo es 51. Para celulares chilenos: +56 9 + número.