El último fin de semana, la provincia tuvo un positivo movimiento de turistas por la región del Gran San Juan y departamentos del interior gracias a la realización de importantes eventos deportivos y culturales.

Primero, con la 35° edición de la tradicional peregrinación de la Cabalgata a la Fe con destino a Vallecito y segundo, la competencia internacional de IronMan 70.3, circularon miles de turistas nacionales y extranjeros, según reportó el área de prensa del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

En Gran San Juan se registró un 85% de ocupación hotelera, mientras que Iglesia obtuvo un 70%; Calingasta 60%; Valle Fértil 55% y Jáchal 40%. En este marco, el impacto económico fue de $4.287.500.000 y un total de 4.900 visitantes.

Según el relevamiento del ministerio, la procedencia de los turistas fue en un 77.9% de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Tucumán, Santiago del Estero, La Pampa y Río Negro. Mientras que, desde el extranjero llegaron visitantes de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Con este panorama, las proyecciones de la cartera que conduce Guido Romero, para recibir una nueva camada de turistas para Semana Santa, son prometedoras.

Serán cuatro días en los que los visitantes y sanjuaninos podrán disfrutar de distintas propuestas para disfrutar de todo lo que la provincia puede ofrecer. Para saber en detalle de todas las actividades hay que ingresar al portal www.sanjuan.tur.ar

