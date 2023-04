En la primera sesión ordinaria del año, en la que el gobernador Sergio Uñac brindó su discurso anual e hizo un repaso de su gestión, además de anunciar nuevas inversiones y obras para este 2023. A pesar de que estuvieron casi todos los oficialistas, hubo dos caras que todos buscaban y que, claramente, no estuvieron: el candidato a gobernador José Luis Gioja y su compañero de fórmula y actual intendente de Chimbas, Fabián Gramajo. Tampoco estuvo presente la vicepresidenta primera del Partido Justicialista y candidata chimbera, Daniela Rodríguez.

De Gioja nada se sabe. Según comentó su sobrino y diputado provincial Leonardo Gioja, "no tiene idea" sobre la agenda de su tío, por lo que tampoco sabía si tenía previsto presenciar el discurso o no. Por el lado de Gramajo, se asume que no estuvo presente por la relación con Uñac, ya que debido al "pase del año" que hizo al irse con el exgobernador, las cosas quedaron un poco tensas.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

A pesar de estas ausencias, a Uñac lo acompañó su gabinete: la ministra de Hacienda y Finanzas, Marisa López; el secretario de Hacienda, Gerardo Torrent; el ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, Fabián Aballay; la ministra de Cultura y Turismo, Claudia Grynszpan; el ministro de Gobierno, Alberto Hensel; el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Francisco Guevara; el secretario de Deportes, Jorge Chica, etcétera.

Por el lado de los intendentes oficialistas, estuvo Emilio Baistrocchi, de Capital; Jorge Espejo, de Iglesia; Carlos Maza Peze, de Angaco; Miguel Vega, de Jáchal; Leopoldo Soler; de Ullum; de Calingasta, Jorge Castañeda; de Albardón, Jorge Palmero; de Caucete, Romina Rosas; entre otros. También fueron las diputadas nacionales Fabiola Aubone y Graciela Caselles y el asesor letrado y candidato en Capital Carlos Lorenzo.

Por parte de la oposición, estuvo presente Marcelo Orrego, quien criticó a Uñac. Mientras tanto, los departamentos opositores también estuvieron representados con Fabián Martín de Rivadavia y Juan José Orrego, de Santa Lucía.