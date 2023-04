El gobernador, Sergio Uñac, encabezó la apertura de sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados de la provincia con un discurso en el que habló de obra pública, construcción de viviendas, inversión en energías renovables, deporte, entre otros temas. En este contexto, sorprendió la presencia del diputado nacional y candidato a gobernador por Unidos por San Juan, Marcelo Orrego, quien fue muy duro con el discurso del mandatario provincial al decir que se trató de una alocución que mostraba "más de lo mismo" y que no trató en profundidad temas de importancia como la sequía y la inseguridad.

"Sinceramente, creo que este discurso es más de lo mismo. Es un gobierno que sigue expresando deseos algunos logros que muestra pero que no se perciben en la gente. No ha hablado de ningún tema importante, es muy poco lo que se habló de cuestiones de agua y sequía. Si bien se tuvo en cuenta a la producción, no se hizo lo propio con los canales que están rotos y que hacen que se pierda agua. En materia de seguridad también me dejó gusto a poco, gusto amargo, no se habló del sistema carcelario ni la inseguridad, que está muy delicado", manifestó.