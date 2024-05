Un evento deportivo de fútbol se desarrolló en la jornada de este domingo en la cancha del Club Aberastain de Pocito, donde este fin de semana el local había informado que no tenía actividad. El operativo policial para prestar servicio de seguridad estaba abocado a otro estadio (en el Club Atenas de Pocito). Las autoridades policiales no tenían previsto un operativo para Aberastain, porque no les habían informado del evento en ese estadio, y se produjo el enfrentamiento entre hinchadas.

En horas de la tarde de este domingo, personal policial de Comisaría 7ª de Pocito debió acudir a un requerimiento del 911, al estadio del departamento donde se estaban desarrollando encuentros de fútbol, que no habían sido informados.

Los organizadores no contrataron seguridad y realizaron el evento deportivo sin tener en cuenta ese factor tan importante. El club habría alquilado las instalaciones y habría deslindado responsabilidades del evento deportivo que se salió de control.

Al parecer, hinchadas de dos facciones se habrían encontrado y en el desarrollo de uno de los partidos se enfrentaron y se pelearon sin contar con autoridades policiales que los contengan.

Al llegar la Policía, el grupo que se enfrentó ya se había dispersado y no hubo reportes de personas heridas, como tampoco denuncias por parte de asistentes que hayan resultado lesionadas en la pelea.

Las autoridades de Comisaría 7ª, al mando del comisario Sergio Ávila, se hicieron presentes y entrevistaron a los responsables de la organización del evento, quienes deberán responder por la falta de seguridad en ese encuentro de gran convocatoria de personas. No hubo detenidos por la pelea, ni por la organización del evento, aseguraron desde la dependencia policial.

La Justicia de Faltas de la comuna tomó intervención y determinarán qué sanciones les corresponde a los organizadores del evento deportivo, quienes no tomaron en cuenta el tema seguridad.

