Griselda Siciliani y Luciano Castro: el ultimátum que le dio tras la infidelidad

Luciano Castro quedó en el centro del escándalo tras la filtración de audios con Sarah Borell, una mujer que conoció en España mientras realizaba teatro.

Debido a que en el material se escucha al actor hablando en español, inicialmente se sospechó que eran falsos; sin embargo, el propio actor confirmó la infidelidad hacia Griselda Siciliani con una sincera declaración: “Me siento patético. Rompí la confianza de la pareja”,.

En este contexto, Juan Etchegoyen brindó en Mitre Live detalles del careo que mantuvieron los actores en Mar del Plata, donde se encuentran descansando,. El periodista contrastó la imagen pública de la actriz con su situación personal: “la Griselda que vi charlando con Moria no es la Griselda que por lo menos a mí me describen de su entorno. Lo digo con respeto; una romantización del engaño”.

Respecto a la vulnerabilidad de la artista, añadió: “A mí me hablan de un careo muy fuerte entre ellos en las últimas horas cuando todo esto se desmadró con audios y chats. Griselda está destrozada me dicen y juntó coraje para bajarle la espuma al dar esa entrevista”.

El encuentro se desarrolló como un monólogo de Siciliani ante el silencio de su pareja, a quien le consultó si existían otras historias ocultas además de lo que salió a la luz.

Ante la negativa de Castro, la actriz sentenció el encuentro con un ultimátum determinante: “Te creo que fue solo esto, cuídame y no me expongas así ni tampoco te expongas vos. Si me entero de otra historia tomaré alguna decisión”.