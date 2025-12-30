El hospital San Roque puso en funcionamiento su nueva Unidad de Terapia Intensiva, un servicio de alta complejidad que permitirá atender a pacientes críticos dentro del propio departamento y evitar traslados hacia los hospitales Rawson y Marcial Quiroga en la capital provincial. La habilitación marca un avance relevante para el sistema sanitario del norte sanjuanino.

Desde su puesta en marcha, el 13 de diciembre, la Terapia Intensiva ya registró 10 ingresos, con guardia activa las 24 horas. El servicio cuenta con un equipo interdisciplinario integrado por trabajadores sociales, psicólogos, nutricionistas, enfermeros, kinesiólogos, personal administrativo y médicos rotantes, garantizando cobertura permanente.

La nueva área dispone de cuatro unidades equipadas con respiradores, tecnología de última generación, un respirador de traslado y recursos para la atención de alta complejidad. A estos dispositivos se suma equipamiento técnico complementario como bombas de infusión, monitores multiparamétricos, laboratorio, hemoterapia, diagnóstico por imágenes y farmacia interna.

Con esta incorporación, el hospital dejará de derivar a pacientes críticos hacia la capital, lo que no solo mejora la capacidad de respuesta local, sino que también reduce el impacto sanitario, emocional y económico que implica el traslado y la internación lejos del entorno familiar. Además, la medida contribuirá a disminuir la demanda sobre los centros hospitalarios de mayor complejidad de la provincia.