Luego de casi 30 días de intensos trabajos, quedó habilitado el tránsito en avenida España, en el tramo comprendido entre calle San Luis y avenida Libertador, tras la finalización de las tareas de pavimentación.

La obra incluyó una intervención integral sobre la calzada, con trabajos previos de recuperación del suelo que permitieron luego la colocación de una nueva carpeta asfáltica, mejorando significativamente la circulación en una de las arterias más transitadas de la ciudad.

Uno de los puntos clave de la intervención fue la zona de avenida España y Libertador, donde se realizaron tareas específicas para garantizar la estabilidad del terreno antes del asfaltado final.

El cambio impacó directamente en un sector de alta circulación, ya que en las inmediaciones se encuentra el Centro Cívico, uno de los puntos con mayor tránsito vehicular y peatonal de la provincia. En ese tiempo, Las Heras mantuvo el doble sentido de circulación hasta que se finalizaron las tareas en calle España y se restableciera el tránsito habitual en ese corredor.

Con la habilitación del tránsito, también se normalizó el funcionamiento del transporte público, ya que todas las paradas de colectivo volvieron a operar con su recorrido habitual.

Si bien la avenida ya se encuentra operativa, las autoridades informaron que en los próximos días continuarán los trabajos complementarios, principalmente la demarcación horizontal del nuevo trazado.

De esta manera, la obra entra en su etapa final, dejando en condiciones renovadas un corredor clave para la circulación en San Juan.