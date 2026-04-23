Habló el cordobés que denunció al argentino detenido por presunto racismo

Un cordobés que reside en Río de Janeiro rompió el silencio y contó cómo fue el episodio que derivó en la detención de un argentino acusado de racismo en Brasil. El hombre, identificado como Juan Esteban García, aseguró que decidió denunciar al agresor luego de presenciar los insultos contra una joven trabajadora.

Según su testimonio, todo ocurrió en un comercio cuando el acusado comenzó a increpar a una repartidora y terminó profiriendo insultos racistas. Ante la situación, el cordobés intervino y dio aviso a las autoridades, lo que permitió la inmediata detención del agresor.

El testigo explicó que en un primer momento pensó que se trataba de una discusión menor, pero al advertir el tenor discriminatorio de las agresiones decidió actuar. Su intervención fue clave para que el hecho no quedara impune.

El caso se suma a otros episodios recientes protagonizados por argentinos en Brasil, donde la legislación considera la injuria racial como un delito grave. En ese país, este tipo de conductas está penalizado y puede derivar en prisión, en el marco de una política más estricta contra el racismo.

La denuncia del cordobés no solo permitió la detención del acusado, sino que volvió a poner en foco la problemática de los actos discriminatorios en el exterior y las consecuencias legales que enfrentan quienes los cometen.