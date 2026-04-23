Un episodio de extrema violencia sacudió a un reality televisivo cuando un participante intentó estrangular a una compañera en plena transmisión. La situación fue tan grave que el personal de seguridad debió intervenir de inmediato para separarlos y controlar la escena.

El hecho ocurrió en “Elita”, un programa de Serbia con formato similar a Gran Hermano. Las imágenes, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, muestran al agresor encima de la mujer, ejerciendo una fuerte presión sobre su cuello mientras la insultaba.

En el video se escucha al hombre gritarle “sos una perra” mientras la somete físicamente. La gravedad del ataque obligó a que al menos dos integrantes de seguridad ingresaran a la habitación para reducirlo. Los agentes lo increparon y lo retiraron del lugar para evitar que la situación escalara aún más.

La víctima, visiblemente afectada pero consciente, enfrentó al agresor tras el hecho y le exigió que se alejara. Incluso le recriminó su comportamiento y dejó en claro su rechazo a la agresión sufrida.

Lejos de calmarse, el participante continuó con insultos en otro sector de la casa, lo que incrementó la indignación tanto dentro del programa como entre los espectadores que siguieron el episodio en redes.

El caso reavivó el debate sobre los límites de este tipo de formatos televisivos, donde la convivencia forzada y la exposición constante pueden derivar en situaciones de alta tensión. Las imágenes del ataque generaron repudio global y volvieron a poner en discusión la responsabilidad de las producciones en la seguridad de los participantes.