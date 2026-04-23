El universo de Batman sumará un nuevo protagonista inesperado: Clayface tendrá su propia película y su primer tráiler ya generó impacto por su tono oscuro y alejado del clásico cine de superhéroes. La producción apuesta a una narrativa más cercana al horror que a la acción tradicional.

Clayface es uno de los villanos más antiguos del mundo de Batman. Su origen se remonta a 1940, cuando fue presentado como un actor frustrado que recurría al crimen utilizando disfraces para cambiar de identidad. Con el paso del tiempo, el personaje evolucionó hasta adquirir su característica más distintiva: la capacidad de transformar su cuerpo en una masa moldeable y adoptar cualquier apariencia.

La película tomará inspiración en el arco “Feat of Clay”, popularizado en Batman: The Animated Series, y promete una historia de origen más oscura, centrada en la transformación física y psicológica del personaje. Según lo que se vio en el adelanto, el enfoque estará puesto en el terror corporal, un género poco explorado dentro de las producciones de DC.

Este cambio de estilo marca una ruptura con el tono habitual de las películas de superhéroes, ya que se aleja de figuras más conocidas como el Guasón o Dos Caras para profundizar en un villano menos explorado pero con gran potencial narrativo. La propuesta busca renovar el universo cinematográfico con historias más arriesgadas y adultas.

El lanzamiento del tráiler generó sorpresa entre los fanáticos, que destacaron la estética inquietante del personaje y la apuesta por un relato más visceral. De confirmarse este enfoque, Clayface podría convertirse en una de las apuestas más originales dentro del mundo de DC en los últimos años.