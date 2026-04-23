El futbolista español Lamine Yamal encendió la preocupación en España tras lesionarse inmediatamente después de convertir un penal en el triunfo del FC Barcelona frente a Celta de Vigo. El juvenil ejecutó el disparo, anotó, pero en la misma acción sintió una molestia y pidió el cambio sin siquiera festejar, retirándose del campo entre lágrimas.

La jugada se produjo en el tramo final del partido. Yamal tomó la responsabilidad del penal, remató y convirtió, pero tras el impacto con la pelota evidenció dolor en la zona posterior de la pierna izquierda. De inmediato levantó la mano, se detuvo y fue reemplazado, visiblemente afectado por la situación.

Las primeras evaluaciones indican que podría tratarse de una lesión muscular en los isquiotibiales, aunque el diagnóstico definitivo quedará sujeto a estudios médicos más precisos. Este tipo de dolencias suele demandar varias semanas de recuperación y, dependiendo del grado, podría extenderse por más de un mes.

El contexto en el que se produce la lesión aumenta la preocupación. El episodio ocurre a menos de dos meses del inicio del Mundial 2026, torneo en el que el delantero aparece como una de las principales cartas ofensivas del seleccionado español. Su evolución física será clave para determinar si podrá llegar en condiciones o si su participación quedará comprometida.

El cuerpo técnico del Barcelona y el de la selección española siguen de cerca su estado. En las próximas horas se realizarán estudios para confirmar la gravedad de la lesión y establecer tiempos concretos de recuperación. Mientras tanto, la imagen del joven futbolista abandonando el campo llorando reflejó la magnitud del impacto y encendió la alarma tanto en su club como en su país.

El episodio también pone en foco la exigencia del calendario y la acumulación de partidos en la previa de una competencia de máxima exigencia. En ese escenario, cualquier contratiempo físico adquiere una dimensión mayor, especialmente cuando se trata de una de las principales figuras emergentes del fútbol europeo.