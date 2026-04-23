El músico Charly García fue operado en las últimas horas y permanece internado en una clínica de Buenos Aires, donde se recupera de una intervención programada que, según su entorno, se desarrolló sin complicaciones.

La cirugía consistió en una nefrectomía parcial, un procedimiento en el que se extirpa una parte del riñón. De acuerdo a las primeras informaciones, la operación fue exitosa y el artista evoluciona favorablemente bajo observación médica.

Fuentes cercanas indicaron que no se trató de una urgencia, sino de una intervención prevista con antelación. En ese marco, buscaron llevar tranquilidad sobre su estado de salud y remarcaron que la evolución es positiva.

Tras la operación, el referente del rock nacional permanece internado mientras continúa el proceso de recuperación, que incluye controles médicos y seguimiento clínico para evaluar su evolución en los próximos días.

La noticia generó preocupación entre sus seguidores, en un contexto en el que la salud del músico ha sido motivo de atención en los últimos años, con internaciones y tratamientos médicos que mantuvieron en alerta a su entorno y al público.