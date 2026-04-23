Un hombre de 34 años fue detenido acusado de robo agravado por uso de arma blanca, luego de ingresar junto a otro sospechoso a una vivienda del barrio Altos de Rivadavia, violentar accesos y sustraer efectos, en un procedimiento que terminó con un operativo cerrojo, secuestros y la intervención del Fuero de Flagrancia.

El hecho ocurrió en la zona de calles Ituzaingó y Pie de Palo, donde dos sujetos uno con campera azul y otro con campera roja tipo alta montaña habrían irrumpido en una vivienda tras forzar la reja y la puerta de ingreso.

Con los datos aportados por testigos y la damnificada, personal del Departamento Seguridad Ciudadana desplegó un operativo para localizar a los sospechosos. Durante los recorridos, en inmediaciones de Punta de Rieles y callejón Gómez, los efectivos observaron a un hombre que coincidía con las características descriptas.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó escapar, lo que derivó en una persecución que culminó en calle Sancasani, en el barrio Gendarmería. Allí, tras un operativo cerrojo coordinado junto a la Base Motorizada CESAP, los uniformados lograron reducirlo y aprehenderlo.

El detenido fue identificado como Castro, de 34 años, con domicilio en barrio Valle Grande, y quedó vinculado a la investigación por el presunto delito de robo agravado por uso de arma blanca.

Mientras avanzaba el procedimiento, los policías entrevistaron a la propietaria del inmueble, quien confirmó que personas desconocidas habían violentado los accesos de la vivienda para cometer el ilícito.

En paralelo, en un descampado cercano al lugar del hecho, los investigadores hallaron una mochila marrón denunciada como sustraída por la víctima. También secuestraron una campera azul y un cuchillo de fabricación casera, elementos que quedaron incorporados a la causa como evidencia.

Posteriormente se hizo presente el ayudante fiscal Dr. Mariano Teja, quien dispuso que el sospechoso quedara detenido a disposición del Fuero de Flagrancia, bajo la calificación provisoria de robo agravado.

En el lugar trabajó además personal de la División Criminalística, que realizó relevamientos y pericias para incorporar pruebas a la investigación.

Finalmente, el aprehendido fue trasladado a los calabozos de Comisaría 13ª, mientras continúan las actuaciones para identificar y localizar al segundo sospechoso que habría participado del hecho y logró escapar.