Una empleada del Banco Nación es investigada por el presunto robo de unos $40.000.000 en una sucursal de la localidad bonaerense de San Pedro. La mujer, de 36 años, fue imputada por el delito de peculado, que sanciona la malversación de fondos públicos.

La causa se inició luego de que una auditoría interna detectara un faltante de dinero en el tesoro de la entidad. Según la investigación, las irregularidades se habrían extendido hasta octubre de 2025, cuando se advirtió que movimientos registrados no coincidían con el dinero físico disponible.

De acuerdo con el expediente judicial, la sospechosa habría realizado traspasos de fondos sin respaldo real y retirado dinero en varias oportunidades. Incluso, cámaras de seguridad la habrían registrado ingresando al sector del tesoro, tomando fajos de billetes, colocándolos en bolsas y retirándose del lugar.

Testimonios de otros empleados complicaron su situación al señalar maniobras irregulares en la operatoria diaria. Además, los investigadores detectaron que la mujer acumulaba deudas por más de 90 millones de pesos en distintas entidades financieras, un dato que también forma parte del análisis del caso.

La imputación fue formalizada por la Justicia federal y, de ser hallada culpable, podría enfrentar una pena de entre 2 y 10 años de prisión, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Por el momento, la acusada permanece en libertad mientras avanza la investigación. Su defensa sostiene que no hay pruebas concluyentes sobre el destino del dinero y apunta a posibles fallas en los controles internos de la sucursal.

El caso generó fuerte impacto en la ciudad y reavivó el recuerdo de otros hechos similares ocurridos en el sistema bancario argentino, donde empleados fueron acusados de apropiarse de fondos desde dentro de las propias entidades.