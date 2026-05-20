La comunidad de jóvenes jachalleros que cultivan el deporte extremo, el skate y el ciclismo BMX en el departamento han presentado una propuesta de puesta en valor y construcción de una pista de skate en un terreno abandonado durante años en Plaza central del Barrio Fronteras Argentinas.

El propósito es que se conciba un lugar destinado a la recreación y la integración social en la comunidad del barrio y también sea un núcleo convocante a otros jóvenes del departamento.

Al principio la idea apareció en redes sociales y posteriormente fue presentado al intendente Matías Espejo. A través de un mensaje difundido públicamente, los jóvenes expresaron la necesidad de contar con un espacio adecuado donde poder desarrollar las prácticas deportivas sin riesgos y en condiciones apropiadas.

Según manifestaron, en la plaza del barrio existe un estanque o fuente que lleva más de seis o siete años fuera de funcionamiento, sin mantenimiento y ocupando un espacio que actualmente consideran “obsoleto”. Ante ello, los jóvenes elaboraron el proyecto para transformar dicho espacio que, además, será público y accesible para todos.

“No buscamos solamente una pista, sino crear un punto de encuentro sano para la juventud, donde se fomenten hábitos saludables, la integración y el aprovechamiento de un espacio público que hoy está abandonado”, señalaron en un texto publicado por Facebook.

La iniciativa, que tiene el nombre de "Parque de la Juventud" no solamente pone el foco en la práctica deportiva, sino también en el impacto social que podría generar un proyecto de estas características.

En la zona, son varios los jóvenes que practican este tipo de disciplinas, pero al no disponer de un espacio adecuado y seguro, por lo cual, si se concretase la obra del skatepark municipal, significaría una solución potable para cubrir estas necesidades y al mismo tiempo, permitiría revalorizar un espacio público que hoy se encuentra ocioso.

Dentro de los beneficios que destacaron los deportistas, mencionaron que la propuesta ayudará a fomentar la vida saludable, propiciar un espacio de inclusión y recreación juvenil y también de modernizar la plaza del Barrio Fronteras Argentinas.

“Los jóvenes de Jáchal tenemos ganas de crecer, de cuidar nuestros espacios y de demostrar que el deporte también construye comunidad”, expresaron.

“Sabemos que los grandes cambios comienzan escuchando a la comunidad”, señalaron en otro tramo del mensaje, donde pidieron que la propuesta sea considerada y tenida en cuenta.

En el post de Lean Gómez, en Facebook, señala con esta carta abierta la intención del proyecto: