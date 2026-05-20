Red Bull Bragantino de Brasil y River Plate terminaron empatados por 1 a 1 en la quinta fecha de la Copa Sudamericana, por el Grupo H y la clasificación a los octavos de final.

Aunque dominó todo el tiempo el equipo visitante, River pudo empatar con lo justo a los 48 minutos del segundo tiempo, gracias al gol de Lautaro Pereyra.

Por su parte, Bragantino había marcado el gol en el primer tiempo y lo tuvo dominando al duelo durante los 90 minutos de juego disputado en Estadio El Monumental, dirigido por el uruguayo Gustavo Tejera y Christian Ferreyra en el VAR.

Desarrollo del Primer Tiempo

En 15 minutos de juego, River y Red Bull Bragantino, mantuvieron un encuentro parejo y con pocas ventajas. El ´Millonario´ empezaba levemente a contener la posesión del balón e intentaba lastimar a los brasileños que apostaban a los centros hacia el delantero paraguayo Isidro Pitta.

Sin embargo, el mediocampista Axir Vinicius abrió el marcador dejando el 1 a 0 para Red Bull Bragantino, a los 34 minutos.

En un tiro libre desde la izquierda del círculo central, la pelota cayó en el borde derecho del área riverplatense donde el paraguayo Isidro Pitta la paró, pinchó la pelota para meter un centro al segundo palo donde entró Vinicius y de cabeza, marcó sin problemas.

Desarrollo del Segundo Tiempo

Al comenzar el complemento, el equipo de Coudet fue perdiendo terreno, efectividad y rendimiento ante los brasileros. Aunque tácticamente, River se volcó de lleno al ataque para buscar el empate, Bragantino apostó al contragolpe y buscaba liquidarlo.

Pero en los últimos minutos de concluir el partido, de manera agónica, llegó el gol millonario y consiguió un frío empate en el tiempo adicional. A los 48 minutos Lautaro Pereyra le dio el punto valioso para la definición del grupo y clasificarse a octavos con lo justo.

Desde media distancia, el colombiano Juan Fernando Quintero sacó un potente remate que el arquero Cleiton despejó abajo a la derecha pero, en el rebote, Pereyra anotó el 1-1.

Formaciones

Eduardo “Chacho” Coudet armó un esquema para poner en el campo de juego a Franco Armani, Ulises Giménez, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Facundo Gónzalez, Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Ian Subiabre, Maximiliano Meza y Maximiliano Salas.

Por el lado, de Bragantino, el DT Vágner Mancini organizó el equipo en base a Cleiton, Agustín Sant’Anna, Pedro Henrique, Alix Vinicius, Juninho Capixaba, Eric Ramires, Gabriel Girotto, José Herrera, Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Isidrio Pitta.