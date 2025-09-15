Virales > Pasión por demás
Hincha de Rosario Central se viralizó por un despoliante mensaje en la cancha
POR REDACCIÓN
Rosario Central y Boca protagonizaron un emotivo empate 1 a 1 en el Gigante de Arroyito por la fecha 8 del Torneo Clausura. El encuentro tuvo momentos destacados, como la ovación a Miguel Ángel Russo y el gol olímpico de Ángel Di María, pero también dejó escenas insólitas en las tribunas. Uno de los hinchas de Rosario Central vivió un momento que jamás olvidará. Mientras alentaba a su equipo, perdió un diente al gritarle al árbitro Facundo Tello, dejando atónitos a quienes lo rodeaban.
El hecho se volvió viral luego de que el usuario de X @barbatellicarc compartiera la captura de pantalla de una conversación ajena que revelaba la situación. En la conversación, el hincha relataba a su esposa: “Cuando le grité al referí se me salió uno de los dientes, el izquierdo… la p… madre”.
La publicación rápidamente alcanzó 729 mil visitas y más de 29 mil “me gusta”, generando decenas de comentarios que mezclaban humor y asombro. Entre ellos se leía: “Qué genialidad, por Dios”, “Estoy llorando de la risa” y “Mirá lo que hizo el arbitraje de Facundo Tello”. El hecho se suma a la larga lista de anécdotas curiosas que dejan los partidos de fútbol en Argentina.
