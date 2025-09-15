Publicidad
Hincha de Rosario Central se viralizó por un despoliante mensaje en la cancha

Durante el empate 1 a 1 entre Rosario Central y Boca en el Gigante de Arroyito, un hincha canalla protagonizó un insólito momento. Una foto del instante, compartida en X, se volvió viral con cientos de miles de visualizaciones.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Durante el partido, un hincha vivió una situación insólita mientras estaba en la tribuna. (Foto: Fotobaires - X/@barbatellicarc)

Rosario Central y Boca protagonizaron un emotivo empate 1 a 1 en el Gigante de Arroyito por la fecha 8 del Torneo Clausura. El encuentro tuvo momentos destacados, como la ovación a Miguel Ángel Russo y el gol olímpico de Ángel Di María, pero también dejó escenas insólitas en las tribunas. Uno de los hinchas de Rosario Central vivió un momento que jamás olvidará. Mientras alentaba a su equipo, perdió un diente al gritarle al árbitro Facundo Tello, dejando atónitos a quienes lo rodeaban.

El hecho se volvió viral luego de que el usuario de X @barbatellicarc compartiera la captura de pantalla de una conversación ajena que revelaba la situación. En la conversación, el hincha relataba a su esposa: “Cuando le grité al referí se me salió uno de los dientes, el izquierdo… la p… madre”.

La publicación rápidamente alcanzó 729 mil visitas y más de 29 mil “me gusta”, generando decenas de comentarios que mezclaban humor y asombro. Entre ellos se leía: “Qué genialidad, por Dios”, “Estoy llorando de la risa” y “Mirá lo que hizo el arbitraje de Facundo Tello”. El hecho se suma a la larga lista de anécdotas curiosas que dejan los partidos de fútbol en Argentina.

