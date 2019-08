Historias de gente que vive para ayudar a los demás

“El que no vive para servir, no sirve para vivir”, dijo la Madre Teresa de Calcuta. Fue una de las frases con la que hizo referencia a la importancia la solidaridad, cuyo día se celebra este 26 de agosto para conmemorar su nacimiento. En esta jornada especial DIARIO HUARPE recordó las historias de los cuatro ciudadanos destacados en el concurso Sanjuanino Solidario cuyo fin fue brindar una ayuda económica a aquellos que están siempre colaborando con quienes más lo necesitan, también, promover este sentimiento a toda la sociedad.

Para este concurso presentaron más de 50 historias, todas conmovedoras. Las principales eran sobre merenderos y comedores que brindan un aporte fundamental para los chicos que menos tienen. Su accionar es una pieza clave en la sociedad ya que permiten que pequeños de bajos recursos puedan contar con un alimento nutritivo. Incluso, en los últimos meses en la provincia se duplicó la cantidad de personas que asisten a estos lugares por lo que sus fundadores mueven cielo y tierra para poder ayudarlos.

Las ayudas a personas indigentes fue otra de las temáticas destacadas en las propuestas, también, los consultorios solidarios en los que brindan consultas médicas gratuitas estuvieron presentes entre lo más postulado. No faltaron tampoco los solidarios que ayudan a los animales.

Finalmente, el médico Gustavo Rodríguez se hizo acreedor del primer premio que donó a los Bomberos Voluntarios de Caucete, a los merenderos de Cáritas y a una fundación que ayuda a chicos con Piel de Cristal. También ganaron Charito Tejada quien tiene un merendero y comedor en Rawson; Claudia Chirino perteneciente a la asociación Sí Acompaño que ayuda a personas en situación de calle e Ivana Elizondo, que tiene un comedor y merendero en Chimbas.

Historias

Gustavo Rodríguez

El neumonólogo pediátrico comenzó con sus actividades solidarias en el 2018, cuando en el centro de salud en el que trabajaba decidió atender a pacientes sin obra social y cobrarles solo el 50% del costo de la consulta. Luego, en el mes de junio arribó a Cáritas de Caucete para atender gratis a los pacientes que consultaban sobre enfermedades respiratorias, esta actividad la hacía los días viernes.

"Los primeros 6 meses estuvimos desbordados, fueron muchas más personas de las que pensábamos", confesó el creador de la iniciativa que luego impulsó a que un pediatra se sumara y realizara los controles de la infancia de forma gratuita.

Actualmente Rodríguez sigue con sus consultas gratuitas los días miércoles. Además, todas las personas que asisten puede disfrutar de una merienda gratuita que es realizada por voluntarios. En lo que va del año han pasado casi 700 personas por el consultorio solidario.

El médico fue electo diputado por el departamento de Caucete y aunque aún no ejerce comenzó a buscar la forma de combinar la solidaridad con la política. "Una de las condiciones que puse fue poder seguir haciendo este consultorio porque es la forma que uno tiene de relacionarse con la gente, de enterarse de la problemática real y de llegar a los más necesitados", dijo Rodríguez. Es que para él "la solidaridad es una forma de vida" así que siempre que puede trata de ayudar a quienes más lo necesitan.

El premio que este sanjuanino solidario obtuvo fue repartido entre tres instituciones. Destinó $35.000 a los Bomberos Voluntarios de Caucete que se lo agradecieron con un paseo en autobomba por la zona. Además, donó $25.000 para los merenderos de Cáritas y $15.000 para una fundación que ayuda a chicos con Piel de Cristal.

Ivana Elizondo

Hace tres años que tiene un comedor y merendero en el Lote Hogar 38, en Chimbas, sin embargo, en el mundo solidario está inmersa hace al menos 20. Comenzó cuando era joven con diversas actividades en beneficio de los que menos tienen, principalmente, festejos para el Día del Niño, de la Madre, del Padre, Navidad y también Reyes Magos.

Cuando empezó con el comedor lo hacía dos veces a la semana y solo iban niños. Con el pasar del tiempo la situación económica del país fue empeorando y actualmente ya van familias enteras, además, ahora las donaciones le alcanzan para llevarlo a cabo solo una sola vez a la semana. Una de las últimas veces que lo hizo asistieron 300 pequeños y 100 adultos. En cuanto al merendero, lo siguen abriendo dos días de la semana.

"Hay días en que no abrimos pero los niños vienen y me miran y uno sabe ya que buscan algo para comer así que trato de darles leche, chocolate o lo que tenga", contó sobre la realidad que vive.

Para Elizondo, la solidaridad es "pensar en el otro, en lo que le hace falta, es dar mucho amor sin esperar nada a cambio". Y eso es lo que hace, trata de darles una ayuda que no es solo material ya que también se preocupa por las situaciones que los pequeños viven. "Darles una vuelta y una palabra de aliento en estos tiempos es muy necesario", expresó.

Charito Tejada

Hace 35 años que comenzó a ayudar a la población más vulnerable, principalmente del departamento Rawson. Ya en el año 2000 decidió abrir un merendero que mantuvo hasta el 2004, lapso en el que comenzó a ir menos gente así que cerró las puertas. De igual manera continuó con su labor solidaria, lo que más hacía era ropa para donar a zonas alejadas.

"Cuando asumió Kirchner no iba nadie a retirar la leche así que nos dedicamos a reciclar ropa para donarla. Yo no soy política porque no entiendo pero sé las etapas que hemos vivido y en las que hemos acompañado a la gente en el dolor", expresó.

Hace dos años volvió a abrir con 40 chicos pero cada día el número fue creciendo, actualmente van cerca de 300 personas a retirar la comida. Es que no almuerzan y meriendan en el Centro Comunitario que abrió en el Barrio Güemes, sino que, van y retiran todo ya que a Tejada no le gusta que coman lejos de sus papás ni separar a las familias mientras comparten el momento.

Y cerró con una definición de solidaridad: "Es dar lo mejor de uno a otra persona que lo esté necesitando, hacer todo por ella".

Claudia Chirino

La mujer es integrante de Sí Acompaño, una ONG que ayuda a las poblaciones más vulnerables, principalmente, abuelos y personas en situación de calle. Comenzaron acompañando a personas sin hogar que vivían en las inmediaciones de la Terminal, algunas veces a la semana les llevaban un palto de comida. Ya no realizan eso pero siguen colaborando con donaciones de alimentos a una persona que hace esa labor. "A nosotros nos donan muchos alimentos así que todas las semanas colaboramos con este comedor móvil que hay", comentó Chirino.

Además, aportan al merendero Doña Lita que está en Chimbas. Las ayudas a personas en situación de calle siguen presentes en Sí Acompaño pero lo hacen principalmente en Caucete, suelen llevarles comida y también les realizan trámites administrativos.

