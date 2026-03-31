Italia quedó eliminada del Mundial 2026 tras caer por penales ante Bosnia en el estadio Bilino Polje de Zenica, en el marco del Repechaje UEFA. Luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y el alargue, el conjunto local se impuso 4-1 en la definición desde los doce pasos y se quedó con el último boleto disponible.

El equipo dirigido por Gennaro Gattuso comenzó en ventaja gracias al gol de Moise Kean a los 14 minutos del primer tiempo, luego de un error en la salida del arquero Nikola Vasilj. Sin embargo, la expulsión de Alessandro Bastoni sobre el cierre de la etapa inicial condicionó el desarrollo del partido y obligó a reconfigurar el esquema.

Con un jugador menos, Italia adoptó una postura más defensiva en el complemento y cedió terreno ante un rival que insistió con envíos al área. Pese a ese escenario, la Azzurra contó con oportunidades para ampliar la ventaja en los pies de Francesco Pio Esposito y Federico Dimarco, pero no logró concretarlas.

Bosnia aprovechó esa situación y alcanzó la igualdad a los 78 minutos a través de Haris Tabaković, quien capitalizó una jugada dentro del área. En el tramo final y durante el tiempo suplementario, el equipo local mantuvo la presión, mientras que Gianluigi Donnarumma intervino en varias ocasiones para sostener el empate.

Sin diferencias en los 120 minutos, la clasificación se definió en los penales. Allí, Bosnia mostró mayor efectividad y convirtió sus cuatro ejecuciones, mientras que Italia solo anotó a través de Sandro Tonali. Francesco Pio Esposito falló su remate y Bryan Cristante estrelló el suyo en el travesaño, sellando el resultado.

Con este desenlace, Bosnia clasificó a su segunda Copa del Mundo tras su participación en Brasil 2014 y compartirá el Grupo B junto a Canadá, Qatar y Suiza.

Por su parte, Italia profundizó una racha adversa y quedó afuera del Mundial por tercera vez consecutiva, luego de sus ausencias en Rusia 2018 y Qatar 2022. Además, el seleccionado italiano no disputa un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo desde la final de Alemania 2006.