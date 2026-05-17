Sportivo Desamparados venció a Colón Junior y clasificó al Regional

Sportivo Desamparados vive un momento de plenitud absoluta. Puntero e invicto en el certamen doméstico, el equipo dio un paso gigante hacia sus días de gloria este sábado 16 de mayo al asegurar su lugar en el próximo Regional Amateur de AFA. En la cancha de Trinidad, el conjunto puyutano se impuso por 1-0 ante Colón Junior en una definición que mantuvo la tensión hasta el último minuto.

El partido también tuvo el condimento especial del enfrentamiento entre los hermanos Carrizo, con Pablo defendiendo el arco puyutano y Fabián ubicado en la defensa del Merengue.

Bajo una tarde gélida en el Barrio Atlético, el trámite del partido reflejó la paridad que ambos planteles arrastraban desde el Torneo Apertura. Sin embargo, la efectividad estuvo del lado de Desamparados, que aprovechó su primera llegada clara para golpear.

A los 12 minutos de la etapa inicial, el goleador Omar Benavídez recibió una asistencia precisa, encaró al área y sacó un remate potente que venció la resistencia del arquero Martín Sambor. Con el marcador a su favor, el elenco dirigido por M. Del Cero supo administrar las energías y el control del balón.

El Merengue, bajo la conducción de L. Navas, no se dio por vencido y buscó la igualdad con insistencia. Franco Goria tuvo en sus pies la chance del empate, pero se encontró con una respuesta sólida de Pablo Carrizo, quien evitó el grito rival con un achique oportuno.

En el complemento, el desarrollo se volvió más estratégico y Desamparados esperó los espacios para lastimar de contragolpe mientras su rival lidiaba con la ansiedad. Cristian Ramírez, quien ingresó en el Puyutano por Agustín Aguilar, exigió al arquero Sambor para evitar lo que hubiera sido el segundo tanto de la tarde.

El encuentro finalizó con la expulsión de Lucas Rodríguez en el conjunto perdedor, cerrando una jornada de mucha intensidad física. Con este resultado, Desamparados representará a la Liga Sanjuanina junto al Atlético Unión en el Torneo Regional Federal Amateur 2026/27.

El certamen se llevará a cabo entre los meses de agosto o septiembre y diciembre, otorgando 16 ascensos directos al nuevo Torneo Argentino del Interior 2027, con dos plazas disponibles para cada una de las ocho regiones geográficas.