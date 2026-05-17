Yanina Latorre reveló el pésimo momento de Tinelli: "Le pegó el viejazo"

Yanina Latorre pasó por el ciclo Ferné con Grego y fiel a su estilo frontal no se guardó nada al referirse a la actualidad de Marcelo Tinelli. Durante la charla emitida este 16 de mayo de 2026, Grego Rossello le recordó una frase previa comentándole que "Marcelo Tinelli es tu amigo pero no compartís muchas de las cosas que hace, dijiste hace poco". Lejos de retractarse, la panelista aclaró que siente un gran cariño por el animador pero se mostró muy distante de la imagen que él proyecta hoy en día.

Ella fue tajante y afirmó que "nada comparto. Le están pegando todos, yo lo quiero mucho pero no comparto lo que está haciendo ahora; las historias de Instagram que sube, ponerse de novio, cocinarle tres fideos". La mediática analizó la exposición romántica del conductor en las plataformas digitales con una mirada crítica.

Para Yanina, la figura histórica de la televisión nacional está atravesando una etapa llamativa. Ella sostuvo que "es un divo, el mejor conductor lejos de la Argentina, por lo que hay cosas que yo no haría, pero bueno, a veces te pega el viejazo".

A pesar de sus dardos, Latorre reconoció que nadie está exento de cambiar con el paso del tiempo. Entre risas y para evitar que sus dichos se vuelvan en su contra a futuro, se sinceró al decir que "yo por ahí ahora lo estoy criticando y hago lo mismo dentro de unos años". De esta manera, dejó en claro que aunque no coincida con la forma en que su amigo elige mostrarse en sus redes, su admiración profesional por él permanece intacta.