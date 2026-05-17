Quién es el famoso que regresa a la TV tras muchos años de ausencia

Gustavo Bermúdez, el recordado protagonista de éxitos como Alén, luz de luna y Nano, vive un presente inmejorable en el teatro mientras proyecta su vuelta a la pantalla chica. El actor se encuentra protagonizando La cena de los tontos junto a Martín Bossi y Laurita Fernández, una apuesta que lidera la taquilla desde hace tiempo.

Al respecto, comentó que "estoy contento con la obra y vamos a estar con La cena de los tontos acá en Buenos Aires y luego iremos de gira". Su entusiasmo por reencontrarse con el público federal es evidente, ya que confesó que "tengo muchísimas ganas de llevarla por el interior".

La comedia atraviesa un momento excepcional en la calle Corrientes, donde permanecerá un mes más tras haber cumplido un año en cartelera. El intérprete destacó que "sigue siendo la obra más vista por el segundo año consecutivo, así que es todo para agradecer".

Para él, la conexión con los espectadores es el motor principal y señaló que "estoy muy agradecido con esta comedia por cómo se va la gente del teatro y por cómo agradecen porque pasan casi dos horas espectaculares".

Esa calidez se traslada al final de cada función, momento que describe con emoción diciendo que "el tercer acto es cuando saludo a toda la gente y recibo ese cariño que me dan en la calle cuando termina la función". Sentenció que "ese tercer acto mío lo hago con muchísimo agradecimiento porque es un cariño enorme el que siento".

Sin embargo, la gran noticia que mantiene en vilo a sus seguidores es su inminente regreso al formato audiovisual. Ante la consulta sobre posibles series, respondió que "puede ser, puede ser. Hay alguna posibilidad ahí dando vueltas".

Lo más sorprendente es el nuevo rol que podría asumir, ya que reveló que "también hay alguna posibilidad para conducir un programa". Bermúdez se mostró entusiasmado ante este horizonte desconocido al afirmar que "nunca trabajé de conductor y me divierte la idea".

Su carrera siempre estuvo marcada por la versatilidad y el compromiso con cada etapa de la producción. El actor explicó que "trato de hacer ficción porque me gusta actuar, escribir, dirigir y producir".

Para él, la clave está en el crecimiento personal y sostuvo que "todo eso lo hago y cada proyecto nuevo es un desafío diferente". En este sentido, puntualizó que "entonces trato de hacer cosas que me motiven y que me desafíen" y agregó que "la conducción de un programa me resulta también un desafío interesante".

El proyecto está cada vez más cerca de concretarse en los medios masivos. Al ser consultado sobre el canal, confirmó que será "sí, para tele abierta, sí". Aunque no dio detalles definitivos sobre el género, adelantó que "es probable, puede ser. Estamos viendo pero no puedo decir mucho más". Mientras define su futuro laboral, el actor mantiene un perfil bajo y se enfoca en su bienestar físico. "Sí, me gusta mucho entrenar. Entreno siempre", detalló sobre sus hábitos.

Su rutina diaria es estricta y combina diferentes disciplinas para mantenerse en forma. Contó que "toda la vida entrené y mecho el gimnasio con natación". Además, tiene un objetivo pendiente que planea cumplir muy pronto al decir que "en breve, voy a arrancar yoga".

Reconoció que es una deuda personal desde hace tiempo: "Hace años que tengo ganas de arrancar y no arranco, así que dije que este año voy a empezar". Con optimismo, cerró diciendo "espero cumplir" y concluyó que "lo único que hago es agradecer día a día a la vida".