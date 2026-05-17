Quién es la famosa que denunció por maltrato a Marcelo Tinelli

Mora Godoy se siente más fuerte que nunca tras años de batallas mediáticas y judiciales. En una charla íntima en el ciclo Sola en los Bares, que se emite los jueves a las 16 horas, la reconocida embajadora del tango habló sin filtros sobre su presente y las cicatrices que dejó su paso por la televisión masiva.

Con una mirada internacional, dejó en claro que no ve a sus colegas como rivales porque "yo no considero que sea competencia porque no hacemos lo mismo, no tiene nada que ver lo que hago yo". Para ella, los enfrentamientos con Laura Fidalgo fueron forzados dado que "quisieron hacer una rivalidad tal vez porque somos morochas las dos y éramos dos bailarinas en el mismo certamen", mientras que su foco es distinto ya que "yo no tengo esa cosa de competencia porque yo voy y además le vendo al mundo".

En cuanto a otras figuras del género como Andrea Ghidone, Mora celebró que haya espacio para nuevos proyectos afirmando que "está buenísimo que el tango dé trabajo a la gente y que pueda haber más espectáculos, porque significa que el tango no se muere". Sin embargo, reconoció que en nuestro país el camino siempre es más difícil pues "en el mundo es un éxito infernal y acá es como que siempre nos cuesta".

Su relación con los reality shows parece haber llegado a un punto final definitivo. Godoy fue terminante al decir que "en principio, si me decís hoy, salgo corriendo para el otro lado". Considera que el formato perdió frescura señalando que "yo creo que ya fue para mí. Hay personas que no se renuevan. Yo trataría de reversionar lo que es mi carrera. Hoy voy por otro desafío".

Respecto a su experiencia con Marcelo Tinelli, recordó que "me pegaron, pero en realidad no dolía tanto. Te acostumbrás cuando estás ahí adentro". Sin embargo, el malestar fue profundo ya que "yo creo que me ninguneó bastante. Se dieron el gusto de ningunearme y yo vengo de haber construido una carrera tanto en mi país como internacionalmente de una calidad y un prestigio extremo".

Incluso su familia notó este trato despectivo. Su padre fue quien le dio la advertencia más cruda al verla regresar del programa: "te ningunearon de una manera espantosa. Nunca más pises ese lugar ni vuelvas". Ese momento marcó a la artista porque "fue un dolor muy grande porque yo lo sabía, pero era como la certeza del maltrato y de la boludeada".

Hoy en día, prefiere evitar el contenido del conductor y aseguró que "no me interesa verlo. Lo paso rapidito". En retrospectiva, también reflexionó sobre los sacrificios de su éxito y confesó que "me dolió estar un poco ausente en los primeros años de mi hija".