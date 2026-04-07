El presidente de la Sociedad de Chacareros Temporarios de Rawson, Sergio López, aseguró a que el sector comienza a mostrar señales de recuperación en 2026, aunque advirtió que el repunte es todavía leve y está lejos de compensar la caída sufrida durante el año pasado.

“Ha mejorado algo, se nota un poco más de consumo. Los verduleros mismos nos hablan de mejoras en las ventas”, explicó López, aunque aclaró que el crecimiento es limitado y se ubica entre un 10% y un 15%.

El dirigente recordó que el 2025 fue especialmente duro para el sector. “Fue muy grave la merma en el consumo, se notó muchísimo”, afirmó, al detallar que las ventas llegaron a caer entre un 30% y un 40% producto de la crisis económica.

A este contexto se sumaron factores climáticos que afectaron la producción. “Tuvimos una temporada bastante crítica, primero por la falta de agua y después por el granizo y las condiciones del verano”, indicó.

Para revertir la situación, los productores implementaron estrategias comerciales en relación al movimiento en ferias y mercados. “Estamos incentivando con muchas ofertas y promociones para que la gente vuelva a consumir”, sostuvo. Además, destacó que se está trabajando en nuevas siembras de cara a la temporada otoño-invierno. “Se están haciendo nuevas siembras y creemos que se va a recuperar mucha producción”, señaló.

Sin embargo, López remarcó que la recuperación dependerá del contexto económico general. “Todo depende del poder adquisitivo de la gente. Si mejoran los ingresos, se refleja en nuestras ventas”, explicó.

En paralelo, el sector mantiene su estructura sin retrocesos, y agregó que el mercado cuenta con más de 250 puestos activos y unos 400 asociados.

Así, aunque los chacareros comienzan a ver señales positivas, el escenario sigue siendo frágil y con una recuperación todavía moderada frente a la fuerte caída previa.