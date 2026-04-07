Por qué se registran demoras y filas en el Centro Cívico por la SUBE

Las extensas filas registradas en los últimos días en el Centro Cívico por trámites vinculados a la tarjeta SUBE tienen una explicación clara: una alta concurrencia de personas que acuden sin necesidad de hacerlo de manera presencial.

Así lo indicó el director de la Red Tulum, Maximiliano Luján, quien detalló que la mayoría de los casos responden a desconocimiento sobre el procedimiento correcto para acceder al beneficio del boleto escolar.

Trámites que se pueden hacer desde casa

Según explicó el funcionario, existen tres situaciones frecuentes entre quienes se acercan a las oficinas. La principal es la de personas que aún no iniciaron la inscripción y buscan hacerlo de forma presencial, cuando en realidad el trámite debe completarse de manera online.

La gestión se realiza a través de la plataforma “Boleto Escolar San Juan” y es personal. Para iniciarla, es requisito contar con una tarjeta SUBE registrada a nombre del beneficiario —ya sea alumno o docente— y tener el DNI actualizado.

En este punto, Luján advirtió que muchos trámites se rechazan porque el documento no está vigente en la base de datos del RENAPER, lo que impide validar la información.

Cómo funciona el proceso

Una vez completada la inscripción, el sistema otorga un estado inicial “pendiente”. Luego de 24 horas, el usuario puede consultar el resultado, que puede ser “en proceso”, “aprobado” o “rechazado”.

En caso de aprobación, el beneficio se acredita directamente en la tarjeta SUBE y puede activarse en terminales de autoservicio o en las unidades de transporte. Si el trámite figura como rechazado, el sistema indica el motivo, que suele estar vinculado a datos incorrectos o a que la persona no figura en los padrones cargados por las instituciones educativas.

Demoras por padrones incompletos

Actualmente, hay más de 118 mil inscriptos en el sistema y más de 110 mil ya fueron aprobados. El porcentaje de rechazos es bajo, pero se concentra principalmente en alumnos ingresantes o en casos donde las instituciones aún no completaron la carga de datos.

“Quienes figuran como rechazados por no estar en la base de datos deben esperar a que las instituciones actualicen los padrones. No tienen que volver a hacer el trámite”, aclaró Maximiliano Luján. Desde la Red Tulum remarcaron que la inscripción al boleto escolar continúa abierta, ya que durante el año pueden incorporarse nuevos alumnos o docentes.

Por este motivo, recomendaron evitar concurrir al Centro Cívico sin haber completado previamente el trámite online o sin verificar el estado de la solicitud. De esta manera, buscan reducir la congestión en los puntos de atención y agilizar el acceso al beneficio para quienes realmente necesitan asistencia presencial.