El mal momento de un famoso: “Me fracturé la cabeza, tres costillas y la clavícula”

Daniel Granelli, recordado por ser uno de los participantes más reconocibles del reality El Bar TV en 2001, reapareció en un informe de Secretos Verdaderos por América TV para relatar su cruda realidad actual en Cutral Có, Neuquén.

Según el reporte de Sol de María fechado el 6 de abril de 2026, el exintegrante de impronta rockera, carismático y rebelde atraviesa secuelas físicas tras un grave accidente vial. Al recordar su etapa de esplendor, el personaje que no ganó el concurso pero destacó por ser altanero y provocador detalló ante Luis Ventura que "Almorcé con Mirtha Legrand, con Nicolás Repetto. Le gané un auto jugando al Jenga a Sofovich. Sí, todo positivo, todo bárbaro. Lo que pasa que yo pensé que eso iba a durar para siempre. Y no, va declinando. Mientras no salgás en la tele, se va perdiendo el interés".

Su trayectoria posterior incluyó viajes por Europa y situaciones límite vinculadas a la noche y la violencia. Sobre sus problemas legales, admitió que "Tuve tres caídas en cana, las tres por lesiones" y explicó que en ambientes de descontrol "Discutía con uno, me provocaba, me decía algo que no me gustaba y al suelo". Además, recordó su rol en ese mundo afirmando que "Yo era la estrellita. Si no era el portero de la discoteca, era el barman". También admitió haber mandado muchas cagadas por probar y atreverse a tentaciones.

Su situación actual se vio severamente afectada por un percance de salud ocurrido bajo temperaturas de 46 grados mientras circulaba en una bicicleta de carrera. Al describir el suceso, Granelli contó que "Yo venía en bicicleta, tengo una bicicleta de carrera. Hacía mucho calor, 46 grados. Y se me ocurrió a mí ir para lo de mi vieja al mediodía y me insolé. Me dio un golpe de calor en la esquina de la casa de mi mamá. Los testigos cuentan que me desvanecí arriba de la bicicleta, o sea, me desmayé. Caí al suelo, caí de costado, me rasgué todo el lado derecho, me fracturé tres costillas, la clavícula y la cabeza".

Este evento le dejó lesiones que limitan sus posibilidades laborales actuales. Al respecto, el exparticipante formado en musicoterapia y acompañamiento terapéutico, quien trabajó con personas con discapacidad, señaló que "Estoy buscando laburo, básicamente, pero con lo que me pasó, con el accidente que tuve, es limitado. De manejar un coche o de seguridad, o con los chicos, volver a trabajar en discapacidad".

A las complicaciones físicas se suma el pesar por la distancia con su hijo de nueve años, quien vive en San Nicolás. Granelli se sinceró sobre este vínculo manifestando que "Mucho afecto, lo pasamos muy bien juntos, pero me falta y yo le falto a él" y agregó que "Como la madre tiene la potestad, hace lo que quiere. Nos llevamos muy mal y ella se fue a San Nicolás".

Actualmente, el hombre que compartió una amistad compleja con el fallecido Federico Blanco intenta encontrar un nuevo equilibrio cerca de su familia materna, enfrentando la etapa de post fama con la esperanza de reconstruirse tras el derrumbe, mostrándose hoy cabizbajo y más lento con su cuerpo marcado por las consecuencias ásperas de la vida real.