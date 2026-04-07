El novio de Sabrina Rojas rompió el silencio y reveló cómo nació el amor

El exfutbolista José Chatruc brindó declaraciones al programa Desayuno Americano el 7 de abril de 2026 a las 09:07hs después de que se difundiera un video apasionado grabado en las playas de Punta del Este junto a Sabrina Rojas.

Ante la pregunta directa del cronista de América TV sobre si se encuentra enamorado, el entrevistado evitó una respuesta concreta y exclamó "qué personaje". Respecto a los días compartidos en Uruguay, el protagonista de las imágenes que circularon en redes sociales buscó restarle trascendencia al asunto al manifestar "yo la pasé bárbaro. Fuimos un fin de semana. Estuvimos tranquilos".

Al ser consultado sobre las cualidades de la exesposa de Luciano Castro que más le atraen, Chatruc respondió con timidez "ay, chicos… de ella me gusta todo". Sin embargo, el deportista fue terminante al momento de caracterizar el vínculo actual y descartó el uso de etiquetas formales.

Sobre la naturaleza de la unión, aclaró que "somos amigos... Siempre fui un suertudo. Nos estamos conociendo. No hay una relación, tenemos buena onda y no hay más que eso. No hay título, nos acabamos de conocer". El vínculo entre ambos se encuentra en una etapa inicial a pesar de la química evidente, por lo que el entrevistado confirmó que todavía no se realizó la presentación formal con los hijos de la conductora.